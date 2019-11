Trött på problem med presentkort i Örebro

Nu är jag trött på det här med Örebro City presentkort. Firman som hade hand om distributionen sades gå i konkurs. Senare meddelade man att den inte hade gått i konkurs. På ÖC:s hemsida står det att problemen snart ska vara lösta. Det har det stått i flera veckor nu. Dessutom står det att man kan köpa presentkort. Jag har gått till en hel del affärer för att få mina presentkort inlösta men fått blankt nej. Dock har det gått att använda dem på Clas Ohlson och någon mer affär. Nu undrar jag om inte Örebro City har något ansvar. Och hur kan Clas Ohlson lösa in presentkort när inte de andra kan?

”Nästa Marieberg?”

Örebro

City Örebro svarar:

Vi beklagar verkligen alla de kunder som drabbats av att Cashcom (som varit vår leverantör av kassalösningen gällande City Örebro Presentkort) inte har skött sina fordringar under de senaste månaderna. Detta har drabbat City Örebro, våra medlemsföretag och sist men inte minst de kunder som har ett presentkort som endast få företag tar emot. Det juridiska ansvaret ligger hos Cashcom som är de som har fått alla pengarna för all presentkortsförsäljning - däremot har vi känt ett ansvar gentemot kunder – vilket innebar att vi stoppade all försäljning av presentkorten i början av september då vi fick indikationer om att allt inte stod rätt till.

På grund av en sekretessklausul i avtalet med Cashcom kunde vi inte gå ut och informera om varför försäljningen var stoppad och varför många medlemsföretag slutat att lösa in presentkorten. När detta lyftes fram av media runt om i landet kunde vi dock informera om det som var offentliggjort bland annat att Cashcom varit kallade till konkursförhandling samt att flera av våra medlemmar slutat att lösa in presentkorten, detta skedde i början av oktober i såväl radio, tv och tidningar.

Flera av våra medlemmar inte har fått betalt när de löst in kundernas presentkort och har därför valt att sluta ta emot dom. De som löser in presentkorten idag tar alltså en ökad risk att inte få betalt och vi tvingas hänvisa alla kunder till Cashcom för återbetalning eftersom de är de som har intäkterna. Tyvärr har inte City Örebro möjlighet att ersätta kunderna då vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening och pengarna för sålda presentkort gått direkt in på Cashcoms konto.

Vårt samarbete med Cashcom har fungerat klockrent i snart 10 år, men efter den här hösten har City Örebro beslutat sig för att, med hjälp av advokat, häva vårt avtal för att kunna starta upp med ett nytt presentkort lagom till jul där pengarna är garanterade till dess kunderna löser in dem. Nu när avtalet är hävt har vi även möjlighet att uppdatera information på hemsida. Vid fler frågor är insändaren välkommen att kontakta oss på City Örebro.