Trump farlig för media: "Nu blir det förhoppningvis lite bättre"

Fyra år med Donald Trump som president är snart över. Nu slipper vi se en makthavare som hindrar journalister att närvara vid presskonferenser eller som kastar ut reportrar som ställer fel frågor. Vi behöver inte lyssna på en ledare som pratar om fejkade nyheter så fort ämnet inte passar. Och vi slipper förhoppningsvis se hur journalister angrips av en folkmobb på allmän plats, påhejad av presidenten. Nu blir det förhoppningsvis lite bättre för media.

Det hela världen bevittnade förra veckan var ett stort angrepp på demokratin. Inför öppen ridå och direktsänt i tv. Det var ett exempel på när mörka krafter i samhället mobiliseras för att ta saken i egna händer. Visst ser vi det här någon gång i länder som har problem med demokratin. Men att det skulle hända i det som många gånger kallas världens största demokrati -- det trodde jag aldrig vi skulle få uppleva.

På så vis har han odlat ett hat bland sina anhängare

Det här visar också att om du säger en sak tillräckligt många gånger så tror människor på budskapet. Även om det inte är sant. Trump har under hela sin mandatperiod hävdat att media eller politiska motståndare ljuger när ett påstående inte varit till hans fördel. På så vis har han odlat ett hat bland sina anhängare. Själva valförlusten blev finalen på hans systematiska arbete att skapa ett “vi och dom”. Han var tidigt ute på valkvällen och pratade om valfusk. Anhängarna hakade på. När han uppmanade demonstranterna att gå mot kongressen så var det som att tända på en stubintråd till en laddning som skapats under fyra år.

Det finns en oro även i Sverige över tonläget inom politiken. I veckan talade statsminister Stefan Löfven i riksdagen med oro över hur Sverigedemokraterna uttrycker sig inför kommande valrörelse. Han lyfte bland annat två meningar som SD publicerat på sociala medier. “Välj sida och förbered er på strid” och “det här betyder krig i riksdagen och kommande valrörelser”. Under året har jag träffat många politiker som uttrycker samma oro över hur politiken utvecklas i Sverige. Både lokalt och på riksplanet. De är oroade för att en valrörelse med smutskastning, anklagelser och påhopp istället för att det politiska innehållet står i centrum.

Vi blir mejlbombade och idiotförklarade.

I Sverige är medierna också ifrågasatta. Det finns grupper i samhället som alltid hävdar att press, tv och radio har fel. Att det vi publicerar inte är sant. Även här repeteras budskapet om och om igen. Det gör att hatet och hotet inom den här gruppen ökar mot journalister och media. Det är givetvis en oroande utveckling. På NA upplever vi det här då och då. När vi publicerat en nyhet som inte passar dessa grupper blir vi mejlbombade och idiotförklarade. Vi får också veta att vi ägnar oss åt “fake news”.

Men det finns något bra i denna tragiska utveckling. I USA har medierna blomstrat under Trumps styre. När samhället skakar så vänder sig fler till de traditionella medierna. Till exempel har New York Times fått massor av nya läsare med Trump som president. Vi ser samma mönster i Sverige. De flesta medier har liksom NA fått fler prenumeranter under 2020. I en samhällskris med en pandemi vill de flesta människor ha trovärdiga nyheter. Inte “fake news” hos alternativa medier.