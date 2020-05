Tuff vecka för Örebro Hockey – ska tävla sig i form: ”För att de ska kunna pressa lite extra”

Maj månad och solen skiner men ändå är isträning alltjämt ett inslag i Örebro Hockeys försäsongsträning. På tisdagen var de med nästan full styrka på plats på Trängen för träning – och tävling.

– I dag är det tävlingar, vi har tävlingsvecka nu så vi kör lite smålagsspel och innan var det teknikövningar. Det var kul, säger Glenn Gustafsson.

Att få in tävling i vardagen med hård träning, gör nytta menar Örebroforwarden.

– Ja, det blir lite roligare att träna och man hittar lite extra motivation med att försöka vinna tävlingarna.

Tränaren Niklas Eriksson intygar i det under en period där träningen för laget är ganska så tuff.

– Det är en tuff vecka nu och i vårt upplägg har vi några sådana här veckor med högre belastning på gruppen. Då försöker vi ändå göra det kul med mycket tävlingar för att det inte ska bli för jobbigt. Men också för att de ska kunna pressa lite extra.

Vad gör ni för moment?

– I dag på isen var det smålagsspel men också några banor med mer åkning och teknik som man fick poäng för. Sedan är många av sakerna konditionsinriktade. Så cykling, löpning, intervaller som man ska göra så snabbt som möjligt. Det är ett upplägg vi har egentligen hela sommaren där vi tränar i olika grupper och lag där med tar med sig poäng. Man har ju sitt lag hela tiden.

Just den här tisdagen är det första gången som hela laget tränar på is tillsammans. Normalt är spelarna indelade i olika grupper på grund av rådande omständigheter.

– Vår tanke i år är att vi inte ska köra lika mycket på is vid den här tiden än tidigare och det har vi inte gjort heller. Mycket på grund av coronan, att man är tillsammans på annat sätt och vill dela upp grupperna. Men vi körde is just i dag på grunda v att det är en sådan här vecka där v vill ha in spel och tävlingsmoment.

Trängen kommer att ha isen i gång under hela sommaren vilket gör det möjligt för spelarna att träna extra.

– Målvakterna brukar köra här och några utespelare brukar också vara med och kör individuellt. Sedan har vi juniorerna som kör två gånger i veckan.

Hur tycker du annars det fungerar med att ni är uppdelade?

– Jag tycker det går bra. I Behrn arena har vi våra cyklar och andra konditionsapparater inne i arenan vilket gör att vi blir mer utspridda. Vårt gym är ganska litet och då blir vi tätt inpå varandra. Nu är vi mer uppdelade och det har varit bra. Sedan är det väl lite sådär att man inte får vara tillsammans och träffa alla men det får vi tillfälle att vara nästa säsong. Förhoppningsvis, säger Eriksson.

För Glenn Gustafsson och de övriga fortsätter alltså gnuggande trots att det just nu finns en stor osäkerhet inför hösten. Kommer ens SHL dra i gång i september? Blir det i så fall inför tomma läktare eller kommer man att flytta fram säsongsstarten? Frågetecken som hänger i luften, men för Glenn och de andra finns det inte så mycket mer att fundera på än att fortsätta träna.

– Det man får ha som mål är att vara så stark som möjligt när säsongen startar. Det är det vi tränar för nu. Sedan får man ta det som det kommer, säger Glenn.

Örebrospelarna kommer träna tillsammans ett tag till. Veckan efter midsommar blir den sista tillsammans innan de skiljs åt för fyra veckors egenträning.

– Det är en bit kvar men det är bara att tugga i, säger Glenn.