Tung återkomst för Walker – som fick stående ovationer: ”Fick aldrig chansen att säga hejdå”

Det blev tung förlust för Kevin Walker när han återigen äntrade Tele 2 arena. Senaste gången var det i en Djurgårdentröja, då blev det 24 minuter när Djurgården vann mot Varberg den 6 december i den sista omgången. Nu klev han ut på gräset igen – i ÖSK-tröja.

– Det var speciellt samtidigt som det var tre poäng på spel. När matchen har dragit är det inga konstigheter, säger Kevin Walker efter matchen.

När publiken återigen fick se allsvenskan på plats dök 7 133 personer upp och gav Walker en stående ovation både före matchen och i den 57:e minuten när han blev inbytt.

– Det är svårt att inte få känslor för en klubb när jag spelade här i sex år. Det var ett fint kvitto på att man var omtyckt när man spelade här. Jag fick aldrig riktigt chansen att säga hejdå. Det var tråkiga omständigheter för oss resultatmässigt idag men det var fint att få vinka av alla som har hejat på mig genom åren. Dom har varit ett fantastisk stöd för mig och min familj under dom åren jag var här, men idag var det fullt fokus på att ta poäng här och vi var ett nummer för litet.

Hur kändes att få spela inför publik för första gången på väldigt länge?

– Det är så här man minns fotboll höll jag på att säga. Men det är så här det ska vara.

23 minuter in i matchen valde Vitor Gazimba att överge sitt nya spelsystem med ett diamantformat mittfält. Samma visa blev det i träningsmatchen mot Norrköping, då efter 30 minuter.

– Det är naturligt att vi försöker hitta olika vägar, vända på lite olika stenar för att förbättra spelet. Vitor har varit här en väldigt kort tid och vi måste få en chans att spela ihop oss. Vi stabiliserar oss under matchen men tyvärr gick det inte vägen.

1–0 kom efter 14 minuter från straffpunkten. Tvåan och trean kom med Walker på planen, under en av ÖSK:s bättre perioder i matchen.

– Förändringen kom redan i första halvlek, vi var mer stabila och gav inte Djurgården dom ytor där det blev farligt. Det var synd att dom fick 2–0 för känslan var att vi tog oss in lite mer och hittade ytorna. Men när det blev 2–0 spelade dom på ett och två tillslag och rullade boll. Vi fick slita för att försöka skapa sen får dom trean, då är det inte så mycket mer att säga.

Innan Walker återigen lämnade arenan fick han ta emot en blombukett från Bosse Andersson.

– Vi har alltid haft en jättebra relation. Han ringde i veckan och sa att dom ville tacka mig på ett fint sätt när publiken var på plats. Det är klart att det värmer i hjärtat och jag önskar klubben all lycka till.

– Det var en väldigt framgångsrik period i min fotbollskarriär. Lärorik där jag har växt som människa, fått två barn under tiden här och det var vårt hem under sex år. Nu är det ett nytt kapitel.

Djurgårdens IF–ÖSK 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 (14) Aslak Witry, 2–0 (66) Magnus Eriksson, 3–0 (89) Emmanuel Banda.

Varningar, Dif: Emir Kujovic. ÖSK: Bobby Allain, Andreas Skovgaard, Johan Mårtensson.

Domare: Granit Maqedonci

Publik: 7 133

Djurgårdens IF

Jacob Widell Zetterström – Aslak Witry, Jacob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Käck – Hampus Finndell (ut 80), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson – Edward Chilufya (ut 66), Kalle Holmberg (ut 80), Joel Asoro (ut 62)

Avbytare: Tommi Vaiho (mv-res), Elias Andersson, Haris Radetinac (in 62), Emmanuel Justine Rabby Banda (in 80), Jesper Löfgren, Nicklas Bärkroth (ut 66), Emir Kujovic (in 80)

ÖSK

Bobby Allain – Hussein Ali (ut 78), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Nordin Gerzic (ut 57), Johan Mårtensson – David Seger, Deniz Hümmet (ut 78), Romain Gall (ut 78) – Erik Björndahl (ut 66)

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv-res), Daniel Björnqvist (in 78), Kevin Adrian Wright, Dennis Collander (in 78), Agon Mehmeti (in 66), Jake Larsson (in 78), Kevin Walker (in 57)