Tunga ekonomiska smällen för Linde Volley – ska betala 160 000 till förre tränaren: ”Förmodligen detsamma som konkurs”

Sébastien Bougeâtre var tränare i Linde Volley under två säsonger mellan 2017 och 2019. Därefter avslutades hans anställning, enligt tränaren på ett felaktigt sätt.

I hans kontrakt fanns en klausul där kontraktet kunde sägas upp i mars, men klubben valde att avsluta samarbetet med tränaren i april. Tränaren yrkade då på skadestånd för förlorad lön och andra ersättningar på över 200 000 kronor.

När domen kom i tingsrätten har parterna enats om ett skadestånd på 158 000 kronor.

– Just nu har jag inga kommentar. Vi har årsmöte imorgon och kommer diskutera det då, vad vi kommer göra och om det är värt att överklaga, säger klubbens ordförande Arnold Bengtsson.

När klubben valde att bryta med tränaren var det på grund av den ekonomiska situationen framgår det i domen. Nu kan konsekvenserna bli att förödande.

–Det är förmodligen detsamma som konkurs. Vi får se om vi kan hantera det eller inte.

Bengtsson var själv inte ordförande samtidigt som Bougeâtre var verksam i klubben men har en bild över händelseförloppet.

– Det fanns en formulering i kontraktet att klubben kan säga upp det under mars månad, det är det dom har tagit fasta på när uppsägningen gjordes i april. Det är en något konstig formulering.

– Jag har tyckt i hela processen att det har varit förjävligt att det ska bli såhär. Jag kommer inte ihåg exakt vad som hände, men det har diskuterats tidigare. Under mars månad var det slutspel, och enligt Bougeâtre fick vi inte diskutera kontrakt med spelarna under slutspelet. Då blev hans kontrakt också skjutet på, men det var ingen som tänkte på formluringen just då.

Linde har nu till den 20 maj på sig att överklaga domen till Arbetsdomstolen.