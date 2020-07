Tunga kollapsen, missade straffen och ösregn när ÖSK föll mot Sirius

Jake Larsson fick chansen redan i 16:e minuten när han föll inne i straffområdet. Men ÖSK-yttern missade straffen som han slog för nära Siriusmålvakten Lukas Jonsson som enkelt kunde rädda.

Robin Book såg ändå till att ÖSK kunde gå till pausledning när han gav laget ledningen med 1–0 i 37:e minuten. Kevin Wright öppnade Siriusförsvaret med en vass rusch på vänsterkanten. Engelsmannens inlägg gick på Axel Björnströms knä och Robin Book fanns till hans för att ta hand om Siriusförsvararens olyckliga rensning. Books skott gick hårt och lågt vid Jonssons högra stolprot.

Sirius bytte i paus in stjärnan Stefano Vecchia och ÖSK svarade med att skicka in Nahir Besara. Det var hemmalaget som fick närmast omedelbar utdelning när Vecchia ryckte fram på vänsterkanten och piskade in en låg boll som Albin Granlund olyckligt styrde in mellan benen på Oscar Jansson i ÖSK-målet.

I 68:e tog Sirius ledningen när Yukiya Sugita sköt Uppsalalaget till ledning med ett lågt skott som Andreas Skovgaard inte hann blockera.

I 96:e föll Collander inne i straffområdet. Domaren friade och mest resulterade det i ett gräl mellan Axel Kjäll och Siriustränaren Henrik Rydström.

ÖSK lyckades inte sätta igång någon förcering. I 85:e sköt Nahir Besara en frispark som Lukas Jonsson hade lite problem med att greppa. Men annars saknades de hetare ÖSK-chanserna.

ÖSK slängde in Erik Björndahl för Agon Mehmeti som fick ont i låret och när assisterande domaren höll upp skylten för tolv minuters tillägg efter fadäsen med reklamskylten var det dags för allsvensk debut för Dennis Collander och årsdebut för Hussein Ali.

Men ÖSK nådde ändå aldrig fram.

Efter 103 minuter blåste domaren av och ÖSK är fyra matcher utan seger i allsvenskan efter skrällsegern mot Djurgården i den andra omgången.

► Matchens kollaps

Några minuter efter Sirius kvitteringsmål i inledningen av den andra halvleken hände något ännu mer oväntat när reklamskylten längs hela bortre långsidan plötsligt kollapsade med ett brak. Matchen avbröts under några minuter medan skylten restes upp igen.

► Matchens blötläggning

Regnet föll över Uppsala under hela dagen med ett litet kort undantag under delar av första halvlek. Ändå valde Sirius att vattna konstgräset under pausvilan. Det såg närmast komiskt ut när konsbevattningen kämpade med ett ösregn som föll över Studenternas IP.

Sirius–ÖSK 2–1 (0–1)

Mål: Robin Book (37) 0–1, självmål (47) 1–1, Yukiya Sugita (67) 2–1

Varningar, Sirius: Kebba Ceesay, Karl Larson, Stefano Vecchia. ÖSK: Albin Granlund, Simon Amin, Andreas Skovgaard

Domare: Adam Ladebäck

Publik: –

ÖSK

Oscar Jansson – Albin Granlund, Arvid Brorsson (ut 90+1), Andreas Skovgaard, Kevin Wright – Simon Amin (ut 90+1), Nordin Gerzic – Jake Larsson (ut 87), Robin Book, Jack Lahne (ut 45) – Agon Mehmeti (ut 74)

Ersättare: Gustav Leijon (MV), Benjamin Hjertstrand, Erik Björndahl (in 74), Dennis Collander (in 90+1), Niclas Bergmark, David Seger (in 87), Johan Mårtensson, Nahir Besara (in 45), Hussein Ali (in 90+1)

Sirius

Lukas Jonsson – Tim Björkström, Kebba Ceesay, Hjalmar Ekdal – Karl Larson, Nahom Girmai Netabay, Elias Andersson, Axel Björnström – Yukiya Sugita (ut 90+9, Joakim Persson (ut 45), Mohammed Khalid Saeid (ut 90+6)

Ersättare

Jonathan Viscosi (MV), Niklas Thor (in 90+9), Adam Ståhl, Laorent Shabani, Stefano Holmquist Vecchia (in 45), Jamie Roche, Johan Karlsson (in 90+6), Chibuike Kennedy Igboananike