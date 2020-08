Tunga pressen räckte inte – ÖSK Söder kryssade mot tröttkört motstånd: ”De spelade smart”

ÖSK Söder tappade viktiga poäng i jakten mot toppen i division ett när tabellfemman kryssade hemma mot bottenlaget Stureby FF.

Spelmässigt inledde örebroarna bra, men när det inte genererar i några målchanser betyder det inte speciellt mycket.

– Vi hade mycket boll och styrde spelet, men sen tog de över mer i slutet av första. De satte press och vi blev stressade, säger mittfältaren Anna Meijer.

Och ÖSK Söder skulle åka på en kalldusch direkt i andra när Fia Grönborg gav gästerna ledningen i den 50:e minuten. Efter det spelade hemmalaget upp sig.

– Vi satte högre press och skapade fler chanser, samtidigt som de blev tröttare. Men vi utnyttjade inte där det fanns yta i djupet och då blev det enklare för dem att försvara.

Utdelningen kom med drygt 20 minuter kvar.

– Vi kände att det fanns chanser även om vi låg under, och då gjorde vi 1–1. Efter det pressade vi på rejält och ville stänga matchen, samtidigt som de var nöjda med en poäng. Men det var nog ingen rolig match att se på sista 20.

Tiden blev för knapp och det slutade oavgjort. Ett resultat Anna Meijer inte tycker speglar matchen sett över 90 minuter.

– Vi hade mer energi och skapade mer. De var väldigt trötta, för de hade inte många spelare med sig (två avbytare). De spelade smart och stängde matchen, men vi hade varit värda tre poäng.

Nu blickar ÖSK Söder framåt mot matchen nästa helg, borta mot Stuvsta.

– Vi tar med oss de positiva delarna från matchen, att vi fortsatta peppa varandra och gav varandra positiv energi.

Matchfakta:

ÖSK Söder–Stureby FF 1–1 (0–0)

Mål: 0–1 (50) Fia Grönborg, 1–1 (70) Elin Lindström

Startelva ÖSK Söder: Lisa Davidsson – Caroline Zandén, Michaela Törnquist (ut 86), Ebba Cabander – Olivia Puhls (ut 86), Matilda Wennberg, Agnes Andersson (ut 57), Anna Meijer (ut 67), Anna Sandberg – Cornalia Karlsson, Isabelle Fredriksson

Avbytare: Rebecka Ayranci Dahlberg, Ebba Lundkvist (in 57), Elin Sjösten (in 86), Eila Wennerholm, Amanda Nordenby, Antonia Jalkingar (in 86), Elin Lindström (in 67)

Varningar: –

Domare: Visar Xhemshiti

Publik: –