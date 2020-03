Tunga starten – bara en seger för Örebroförvärvet: ”Det känns faktiskt jobbigt”

Träningen är över sedan en stund, men Robin Salo, Shane Harper, Aaron Irving och Ryan Stoa dröjer sig kvar och nöter extra. Salo drar avslutningsvis iväg ett missriktat slagskott som Stoa nästan tvingas ducka för och amerikanen är inte sen att påpeka det. Skämtsamt skickar han puck tillbaka mot Salo som bara står garvar.

– Jag var trött efter en lång träning. Ett misslyckat skott men som tur var hände ingenting, säger finländaren efteråt och skrattar.

Kvartetten står kvar nöter powerplay, en spelform som gått i stå för laget, men där de samtidigt inte får mycket tillfällen. På hela säsongen har Örebro haft näst minst antal numerära överlägen. Under Salos sju matcher överlägset minst, endast 13 stycken att jämföra med Oskarshamn som har näst minst på 27. Örebro har alltså inte ens snittat två powerplay per match under Salos inledande tid.

– Det är svårare när man inte får så många chanser men det betyder bara att vi måste vara ännu mer effektiva. Får vi en chans så måste vi försöka få till det och man kan inte grubbla över att få mer powerplay. Det gäller att försöka vara effektiv och göra mål på de chanser man får.

Han och lagkamraterna gör vad de kan för att bryta den tunga trenden. Just nu tre raka förluster men den tunga tiden har pågått längre än så. I en formtabell baserad på elva senaste matcherna är laget näst sämst.

– Vi har haft strul med att vinna matcher. Vi har kanske ändå spelat helt okej men är inte på tå där vi vill vara och får inte ut hundra procent. Vi måste spela bra hockey hela matcherna.

Robin Salo, 21, värvades in från finska Saipa bara dygnet innan transferfönstret stängdes och har hunnit med att spela sju matcher. Endast en seger på dessa, totalt fyra poäng. På så vis har hans inledande tid i klubben inte alls blivit vad han hoppats på.

– Det har varit tufft och det kanske det var även innan jag kom. Det känns faktiskt jobbigt att förlora matcher och man märker det på stämningen. Jag vill bara hjälpa till att vinna, det är det som spelar mest roll för mig. Jag vill hjälpa laget till slutspel och ska spela på mina styrkor.

Känner du att tendenserna till något bra finns där?

– Ja, det tycker jag verkligen. Vi har ett bra och skickligt lag, har bra stämning och allt. Vi har alla förutsättningar att komma långt. I slutändan handlar det om oss själva, att vi har den här glöden.

En assist har Salo mäktat med på sju matcher men insatserna har ändå varit bra och bådar gott för framtiden.

– Ja, jag försöker spela på mina styrkor, att spela ganska modigt och inte hålla tillbaka. Jag vill spela ut skapa lägen och få pucken i anfallszon. Det är det jag försöker göra.

Du blir oundvikligen Kristian Näkyvärs ersättare. Hur är det? Stora skor att fylla?

– Jo, det är det faktiskt. Han är en grymt bra spelare och har varit en viktig del av det här laget. Jag försöker bara vara mig själv och hjälpa laget på det sättet.

Kristian Näkyvä har varit på plats på en del träningar på slutet, så sent som den på måndagen.

– Jag har pratat med honom lite, det verkar vara en schyst kille. Nu har vi några finnar i laget så man kan få prata lite finska också.

Är det en trygghet?

– Ja, det hjälper ju förstås. Man kanske kommer in lite snabbare och lär sig av dem. Samtidigt är det en fördel att jag kan svenska också. Det är mitt modersmål och på det sättet är det lättare att komma in i Sverige och SHL.