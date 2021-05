Turistbyrån öppnar till sommaren - biblioteksfilialerna stänger

”Sedan årsskiftet finns turistbyrån under den nybildade kultur och fritidsenheten i Lindesbergs kommun. Mycket har varit annorlunda under året på grund av pandemin men vi kan meddela den glada nyheten att turistbyrån kommer vara öppen under sommaren” meddelar kultursekreterare Sara Sporre i pressmeddelandet.

Turistbyråns sommarsäsong börjar efter midsommar och sträcker sig sedan fram till vecka 33.

Turistbyrån kommer vara öppen måndag till fredag om inget annat bestäms på grund av pandemin.

Fjolårets besökare i turistbyrån var främst svenskar. Kommunen räknar med att det blir lika denna sommar.

”Vi har det som efterfrågas, nämligen naturen. Svenskarna vill vara ute, förra året sålde Trangia-köken slut för längtan efter utevistelse var stor” berättar Marie Nilsson, ansvarig för turism i kommunen, i pressmeddelandet.

Biblioteket och dess filialer kommer att gå över till sommaröppet i juni.

Filialerna är då sommarstängda under perioden: Fellingsbro 21/6-11/8, Storå och Frövi 21/6- 10/8.

Huvudbibliotekets har sommaröppettider från 28/6 till 22/8: måndag 9-15, tisdag 12-18, onsdag stängt, torsdag 12-18, fredag 9-15, lördag och söndag stängt.