Turkiets president Erdogan borde stoppats tidigare

Tyvärr har Turkiets president Erdogan blivit allt farligare för både sina egna landsmän och för omvärlden. Han drömmer om att återskapa det Ottomanska riket. Om omvärlden reagerat tidigare på hans maktfullkomlighet och maktarrogans hade det inte blivit så farligt som nu.

Han har med våld slagit ner det fredliga kurdiska kravet på frihet och mänskliga rättigheter i Turkiet. Många folkvalda kurdiska parlamentariker i Turkiet sitter i fängelse.

Sedan Syrien kriget och uppkomsten av IS-kalifatet har Erdogan gång på gång försvårat koalitionens arbete mot IS. Han har underlättat för många IS sympatisörer från Europa att passera gränsen och ansluta sig till IS. Och han har, som Nato medlem, gärna samarbetat med Ryssland och Iran.

Erdogan ser Israel som sin fiende eftersom de kritiserat honom för behandlingen av kurderna. Flyktingarna från krigsdrabbade Syrien har blivit en spelbricka som Erdogan hotar EU länderna med.

Nu försöker han krossa demokratisk utvecklade områden i Syrien. De kurdiska styrkorna i Syrien har aldrig varit ett hot mot Turkiet utan de har gått i spetsen för att bekämpa IS.

Turkiets militäroffensiv är indirekt ett frisläppande av tusentals IS-krigar som sitter fängslade hos kurderna.

Och vi ska inte glömma att det är Turkiet som olagligt ockuperar delar av Cypern sedan 1974.

Nu har tyvärr President Trump behandlat sin bästa allierade illa men jag hoppas att resten av västvärlden inte sviker kurderna.

”HA”

Örebro