TV: "Folk at heart march" med Graham och Carole från Kanada, två av artisterna vid helgens musikfestival i Örebro

Festivalen, som är en intimare variant av sommarens Live at heart, har inspirerats av Folk Alliance International i USA. Det är en så kallad showcase-festival vilket innebär en bred bukett framträdanden på en rad olika scener samtidigt. Publiken på Scandic Grand i centrala Örebro kan välja på sammanlagt 20 estrader, åtta under kvällen och resten fördelade på olika hotellrum senare under natten.

Inriktningen är akustisk musik med folkliga rötter. Det innefattar allt från singer/songwriters i amerikansk tradition till svenska spelmanslag.

En ursprungstanke har varit att ge de medverkande möjlighet att visa upp sig och kanske komma i kontakt med bokningsföretag. Flera nyfikna arrangörer finns på plats, berättar Andreas Svensson, bland annat från Hallstahammar och Laxå men framför allt från lokala företag och krogar.

– För de medverkande är det här ideell verksamhet, främst för att umgås med varandra. Det är just mötena musiker emellan som är den stora behållningen – att bli bokad kommer i andra hand.

Graham Lindsey från Ottawa är en av de som medverkat flera gånger. Han använder festivalen just för att planera vidare, hitta nya samarbetspartners och kläcka idéer för turnéer. På torsdagen repade han hemma i Andreas Svenssons kök tillsammans med violinisten Carole Bestvater, också från Kanada. Senare under kvällen tjuvstartade de med ett framträdande på Restaurang Tango i Glanshammar.

– Det är fjärde året för mig, berättade Graham. Redan första året fick jag kontakt med flera lokala svenska band, bland annat Westmannafolk. De tog fyra låtar av mig och spelade in. Två av dem har jag med på min senaste skiva.

Betydelsen av Folk at heart sammanfattar han i ett enda ord:

– Vänner!

– Jag åker mycket hellre till en sådan här festival där jag kan spela bland vänner än till platser där jag inte känner folk.

För Carole är det premiär i Sverige. Hon och Graham möttes första gången på en musikfestival i Kanada häromåret och klickade snabbt musikaliskt.

– Jag ser fram mot att träffa massor av nya vänner och ett musikaliskt äventyr. Och så älskar jag skandinavisk folkmusik.

Graham och Carole är bara några av många internationella gäster. Det mest oväntade inslaget vid årets festival är annars Freedom voice, en trio teaterskådespelare och musiker från Tel Aviv som ger en föreställning om livet som sudanesisk flykting i Israel. Temat är hemlängtan och framträdandet består av litteraturläsning, skådespel, folkmusik och modern musik från Sudan framfört på oud.

– Eftersom två av de medverkande är flyktingar från Sudan har det inneburit en hel del extra pappersexercis. Det är fantastiskt att de lyckas ta sig hit och det ska bli intressant att ta del av deras berättelse, säger Andreas Svensson.

Han nämner även några andra guldkorn, till exempel Roger Tallroth från Väsen tillsammans med irländska sångerskan Heidi Talbot och palestinsk-svenska duon Sterna som sjunger på arabiska och svenska. Flera lokala band och artister finns också på plats, till exempel Björn Lycklig, Akosia, De tröstlösa bröderna, Buckliga boots, DSH5 och Ad Hocorkestern.

Själva invigningsceremonin blir något alldeles extra. Med medeltida musik på militärtrumma och säckpipa inleds årets Folk at heart. Dessutom med svärdsfäktning i hotellets stora trappa.

Fotnot: För fullständigt program – kolla Folk at hearts hemsida.