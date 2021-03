TV: Här antar Ljusnarsberg den virala dansutmaningen: ”Ska visa upp hela kommunen”

Jerusalema Challenge är en av de senare virala trenderna på sociala medier. Man filmar och spelar in dansstegen till låten Jerusalema och delar på sociala medier.

– Det här är en grej som blivit stort nu under pandemin att förenas kring. Man spelar in sitt bidrag och delar med varandra, berättar Linnea Didic.

– Och vi ska klippa ihop ett antal olika bidrag till en film som ska visa upp hela kommunen, säger Mimmi Amberntsson.