TV: Nyårskarameller från Folkrace-tv och löfte om mer action 2021

Nedan ser du ett litet sammandrag från årets Folkrace-tv:

När tävling efter tävling ställdes in under första delen av året kunde vi bjuda på special-träningsracen "Speaker Hjelm Superstars" som bland annat sändes från Askersund, där det blev rejält spännande och actionladdat, och dit till och med rallystjärnan Mattias Adielsson kom och testade folkrace för första gången, trots att SVT försökte bjuda in honom till en stjärnspäckad rallysprint samma dag.

"Har man lovat så har man", sa Adielsson och sladdade imponerande med 245:an, och blev förälskad i folkrace-gemenskapen i skogarna utanför Askersund.

När sen årets första tävling arrangerades på midsommardagen i Fellingsbro, av SMK Arboga, så var vi naturligtvis på plats och sände live. Tävlingen slog tidigare tittarrekord, och efter det var ni underbara folkracediggare med oss hela vägen till sista tävlingen i november.

Stort tack för ert engagemang under året! Nästa år lovar vi att sända så mycket folkrace live som det någonsin går. Redan nu har vi sändningar inplanerade i både Arboga och Hallsberg under våren. Fortsätt följ oss!

Datum att lägga på minnet: