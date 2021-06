TV: Se storbråket efter Skovgaards tuffa glidtackling: ”De överreagerade lite”

TV: Se grälet efter Andreas Skovgaards tuffa glidtackling: ”Det var inte ens nära att han skulle bli skadad”:

En stenhård glidtackling som rev upp känslorna på alla på planen – utom den som delade ut tacklingen.

För när en stor del av de två lagen stod och puttade på varandra sekunderna efter att Skovgaard hade sänkt Leo Bengtsson med en glidande tackling stod dansken själv 20 meter bort och tittade på.

– Äsch, såna tacklingar sker i fotboll och du kan inte bli arg och diskutera sånt varje gång det händer... Jag fick ju gult kort och det är bättre att låta domaren sköta sånt. Om de vill bråka så är det egentligen inget som jag vill vara en del av, konstaterar Andreas Skovgaard efter matchen.

Häckenspelarna menade att tillfället – en träningsmatch i Skövde – var illa vald för en så hård satsning. Allra mest irriterad blev Alexander Faltsetas som, precis som Skovgaard, fick gult kort.

– Men det är fortfarande en fotbollsmatch och det var inte en tackling som satte honom i fara för att bli skadad. De överreagerade lite. Det var inte ens nära att bli skadad.

Träningsmatchen mot BK Häcken var egentligen i Andreas Skovgaards smak – om det inte var för resultatet då.

– Jag tycker att vi förbättrade många av de saker som vi har pratat om med Vitor (Gazimba). Vi hade många passningar och ett stort bollinnehav. Vi spelade faktiskt en bättre fotboll än vi har gjort i någon av de åtta matcherna hittills i allsvenskan. Vi kan fortfarande bli bättre i presspelet men man måste komma ihåg att det är en tuff dag att spela, säger Andreas Skovgaard.

Problemet var resultatet. BK Häcken vann med 1–0 efter att Leo Bengtsson stötte in bollen i nät sent i den andra halvleken.

– Jag menar inte att jag inte bryr mig om resultatet för jag vill alltid vinna men i dag var det viktigare att visa hur vi vill spela fotboll. Det kommer att ge oss resultat över tid. Vi når inte några resultat om vi ger motståndarna bollen och försvarar oss i 90 minuter.

Nye ÖSK-tränaren Vitor Gazimba har under de tiotalet träningar hamrat in budskapet. ÖSK – som hade minst andel bollinnehav av alla allsvenskans lag under de åtta första omgångarna ska bli ett mer bollspelande lag.

Andreas Skovgaard tycker att matchen visade att laget är på rätt väg.

– Vi har vetat hela tiden att vi är skapliga fotbollsspelare men vi har inte visat det så ofta under den första delen av allsvenskan. Vi har ändrat små detaljer. Men de detaljerna gör en så stor skillnad när man spelar. Om två eller tre spelare gömmer sig när vi har bollen blir det svårt men om alla vill ha bollen blir det så mycket enklare.

Matchen var också debut för den provspelande danske mittacken Thomas Juel Nielsen som kom in och spelade den sista halvtimmen.

– Jag har hört hans namn tidigare men visste inte mycket om honom om jag ska vara ärlig. Men han gjorde en bra insats även om jag gärna hade hjälpt honom ännu mer med kommunikationen där ute. Han gjorde ett bra jobb, visade att han kommer in och visade att han inte är rädd för att ta ansvar, säger Skovgaard om landsmannen.

Är det en spelare för ÖSK?

– Jag har ingen aning. Det är någon annans beslut, det är definitivt inte mitt.

Matchfakta

Örebro SK–BK Häcken 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 (73) Leo Bengtsson.

Varningar, ÖSK: Michael Almebäck, Andreas Skovgaard. BKH: Alexander Faltsetas.

Domare: Kastriot Gerxhaliu, Skövde.

ÖSK (4–4–2): Bobby Allain (58) – Hussein Ali (58), Michael Almebäck (58), Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (77) – David Seger (82), Nordin Gerzic (K, 58), Deniz Hümmet, Johan Mårtensson (67) – Romain Gall (77), Agon Mehmeti (46).

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv, 58), Daniel Björnquist (58), Kevin Wright (77), Thomas Juel-Nielsen (58), Erik Björndahl (46), Alfred Ajdarevic (67), Anton Ingves (82), Noel Milleskog (77), Kevin Walker (58).