Tv-serie: ”Lugn, Darby. Allt kommer att hända dig, allt det där som du undrar så över om du någonsin kommer att få.”

Om man är en tv-tittare över 30 kan både Darby och "Love life" inledningsvis te sig aningen tröttsamma. Hon är hyfsat nyinflyttad i New York, bor i en (extremt mysig) lägenhet med några hippa rumskompisar och saknar både riktning och pojkvän.

Darby längtar efter det där som alla andra verkar ha, som handlar om självklar tillhörighet, kärlek och en plats som känns trygg, känslomässigt.

Hon dejtar således. Det går mer eller mindre bra. Men hon lär sig hela tiden något om livet och sig själv genom sina relationer.

"Love life" är uppbyggd så att varje avsnitt behandlar en kärlekshistoria som Darby har. Ibland för en kväll, ibland något längre.

Kvaliteten svajar lite längs vägen och eftersom serien, i alla fall de åtta avsnitt av tio som har setts för recension, är som bäst när den vågar gå på djupet är det synd att manuset tar lite väl enkla utvägar ur en del psykologiska rävsaxar som presenterar sig. Anna Kendrick ("Pitch perfect", "Up in the air") är egentligen bättre än så.

Här är hon som vanligt piggt charmig att titta på, vilket underlättar i början av serien.

För har man själv en gång kommit förbi stadiet "ung, osäker och sökande" och snarare befinner sig i "sliten, förskolehämtande och relationskrisande" eller till och med "medelålders, visare och nyskild" så känns det kanske inte som att man har så mycket att hämta i en serie som handlar om att det är så himla jobbigt att vara just ung.

Om sådana känslor infinner sig – fortsätt ändå att titta. Efter ett par avsnitt infinner sig en intressant utvecklingskurva, där man kan pricka in ungefär var man själv befinner sig i livet. Är det kanske i terapifasen? Ögonblicket då man blivit gammal nog att inse att den där festande kompisen möjligen är alkoholist? Verkligen hittar sin grej, yrkesmässigt?

Som den trygga berättarrösten som ramar in avsnitten tryggt informerar om redan i slutet av det första avsnittet: "Lugn, Darby. Allt kommer att hända dig, allt det där som du undrar så över om du någonsin kommer att få."

Och så är det ju, livet kommer att inträffa. "Love life" blir ingen större milstolpe i tv-historien men när byggstenarna som utgör Darbys liv presenteras så här aptitligt, genom korta lättsmälta avsnitt där mycket har hänt mellan varven och kemin mellan Anna Kendrick och hennes killar är så lyckad, blir det ändå kul att hänga med.

Fakta: Love life

Genre: Dramakomedi

Premiär: 14 juni på Cmore

I rollerna: Anna Kendrick, Zoe Chao, Jin Ha med flera

Regi: Stephanie Laing med flera

Speltid: 30 minuter x 10 avsnitt

Betyg: + + +

Miranda Sigander/TT