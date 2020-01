Det ena inbrottet, på Långsängsvägen, upptäcktes på eftermiddagen. Det var väldigt tillrört i huset, enligt anmälan. Tjuvarna tog sig troligen in via ett skjutfönster till verandan och in genom verandadörren. Den stod öppen när inbrottet upptäcktes. Kyl och frys stod öppna. Lådor och skåp var utdragna. På övervåningen var det smutsigt på golvet.

Det andra inbrottet var inte långt därifrån, på Bäckvägen. När ägaren kom hem var fönstret vid altandörren uppbrutet. Huset hade sökts igenom.