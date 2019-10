Två saknas och tre frågetecken – här är läget i Kif Örebro inför återstarten: ”Bröt näsan och fick för stort skydd ...”

Kanadensiska VM-mittfältaren Jenna Hellstrom har opererat ena knäet och missar resten av säsongen, och amerikanska skyttekungen Heather Williams är avstängd efter att ha dragit på sig säsongens tredje varning i 2–2-matchen mot Eskilstuna just före landslagsuppehållet.

Men när Kif Örebro drar igång den allsvenska slutspurten borta mot Växjö på söndag kan laget alltså få klara sig utan ytterligare tre spelare: Mittbacken Emma Östlund åkte på en hjärnskakning i matchen mot Eskilstuna och tvingades därför tacka nej till U23-landslaget, mittfältaren Jonna Dahlberg bröt näsan i DM-finalen mot Hallsberg i torsdags och innermittfältaren Eveliina Summanen tvingades kliva av Finlands EM-kvalmatch mot Albanien i tisdags efter att ha fått en otäck smäll mot axeln (i en match som Finland vann med 8–1 och där Kifs Heidi Kollanen blev målskytt för andra landskampen i rad).

– Emma gjorde sin första fulla träning i dag, så vi får se när hon är aktuell för spel. När det gäller Jonnas måste man ha ett speciellt nässkydd i tio dagar efter att man brutit näsan, för att få träna eller spela. Vi fick fram ett skydd till i dag, men det var för stort, så hon såg inte bollen, hon fick kliva av efter 20 minuter. På söndag har det gått tio dagar, så då får hon spela utan skyddet. Problemet är att hon då inte haft bollkontakt på tio dagar, vilket ställer till det, säger Stefan Ärnsved, tränare i Kif Örebro.

– Eveliina fick en rejäl smäll mot ena axeln, så ledbanden är ömma. Vi får se om vår sjukvårdspersonal kan få fart på henne till söndag, eller om hon måste vila. Men hon gjorde ändå 60 minuter på träningen i dag, och det var positivt. Men allt det här gör att det kan öppna upp sig för förändringar i startelvan.

På det positiva kontot kan Kif räkna in att målvakten Danielle Rice nu på allvar är med och konkurrerar om en startplats igen efter sin hjärnskakning.

Söndagens motståndare Växjö parkerar pinnhålet under Kif Örebro i den allsvenska tabellen, men har liksom Kif svajat på slutet. Sedan sommarens framgångsperiod har Smålandslaget tappat mittfältsmotorn Jelena Cankovic och allsvenska skytteligaledaren Anna Anvegård till FC Rosengård och sålt nigerianska landslagsbacken Osinachi Ohale till spanska CD Tacón, det som nästa år blir Real Madrid. Därefter har Växjö senaste månaen bland annat spelat 5–5 mot Kungsbacka, förlorat med 4–1 mot Piteå och med nöd och näppit vunnit med 4–3 mot elitettalaget Asarum i svenska cupen.

– De har börjat spela in unga spelare i stället, och på slutet har de gjort en hel del mål men släppt in väldigt många … De är ändå ganska starka hemma på sitt hybridgräs, som inte är lätt att bemästra om man inte tränar där dag ut och dag in. Det kan bil en faktor på söndag, men om vi klarar av att bemästra det tycker jag att vi ska vara förhandsfavorit i en sådan här match. Men vi får se vilken startelva vi ställer på benen och hur hybridgräset ställer till det, säger Ärnsved.

Matchen startar 14.00 och liksom alla Kifs bortamatcher den här säsongen direktsänds den på na.se. Du hittar sändningen här!