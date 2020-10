Två till anhållna efter avslöjandet om stora vapengömman: ”Handlar inte om en terrorcell”

Polisen slog till mot adressen på onsdagskvällen. En man i 50-årsåldern greps och häktades under fredagen misstänkt för grovt vapenbrott.

– Det sitter två till anhållna misstänkta för grovt vapenbrott. Alla tre är även misstänkta för grovt brott gällande lagen om brandfarliga och ex0plosiva varor, säger Lars Hedelin, presstalesperson på polisen.

De två anhållna personerna är äldre än den häktade mannen i 50-årsåldern. Mer än så vill polisen inte avslöja om dem.

– Jag vill inte gå in på det. De kommer med all sannolikhet att bli häktade under lördagen. Det är naturligtvis inte bra att det finns en sådan här stor mängd vapen där ute.

Polisen vill inte gå in på vad det är som från början fick dem intresserade av adressen.

– Det här handlar absolut inte om något terrorrelaterat. Det är inte heller frågan om något inom ramen för organiserad brottslighet, så mycket kan jag säga. Däremot kan jag inte gå in på exakt vad det här handlar om.

Vad är det för något ni har hittat egentligen?

– Det handlar om vapen och sprängmedel av olika slag. Mer än så vill jag inte säga.

Bombskyddet är kvar på platsen och det är oklart när de kan vara klara med sitt arbete.

– Det här kommer att ta tid. De har väldigt mycket att gå igenom. De behöver kolla noga vad det här handlar om.