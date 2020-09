Två varma dagar – sedan väntar betydligt ostadigare väder: Här är veckans väder

Maria Augutis är meteorolog på väderföretaget Stormgeo. Hon levererar prognosen för veckans väder – dag för dag:

Måndag: Ett svagt högtryck styr vädret, som under dagen domineras av sol med möjligen några lätta moln framåt eftermiddagen. Temperaturen når upp till 19, möjligen 20, grader. I kväll sveper höga slöjmoln in, vilket indikerar att ett regnområde är på väg. Vid midnatt väntas regnet in över länet.

Tisdag: En hel del regn på morgonkvisten, som kan beröra de som är på väg till jobb och skola. Regnområdet drar på förmiddagen österut och det blir ännu en fin dag. Temperaturen kan återigen nå upp till 20 grader. Det gäller att att passa på att njuta av värmen de här första två dagarna.

Onsdag: Ett lågtryck drar in över landet från sydväst. Under dagen kommer det att bli ganska stora regnmängder och en tilltagande vind. Vindarna är byiga.

Torsdag och fredag: Efter att lågtrycket passerat kommer svalare luft ned över landet. För Örebro län får man räkna med en temperatur på cirka 15-16 grader. Det förväntas bli uppehållsväder, med eventuellt någon skur.

Helgen: Ett nytt lågtrycksområde kan komma in med sval luft, men här är prognosen osäker. Vi får se när det närmar sig veckoslutet.

Här hittar du lokala prognoser för de kommmande dagarna.