Tvåa i säsongens första race – sedan blev Thed Björk avkörd: ”Ingen möjlighet att fortsätta”

Med årets WTCR-säsong reducerade till sex deltävlingar över åtta veckor betyder varje race den här säsongen extra mycket för Thed Björk Bang-Melchior och hans konkurrenter.

Därför kan ett enda brutet race bli fatalt – och för Vretstorpssonens del smällde det redan i säsongens andra, på Zolder på söndagseftermiddagen.

I säsongens första race, några timmar tidigare, hade Björk från tredje till andra plats i starten och tagit målflagg som tvåa bakom förre teamkompisen Nestor Girolami, Honda.

– Det kändes riktigt bra. Jag vet att jag ofta har riktigt bra reaktionsförmåga och är i snabb i starterna, och bilen kändes väldigt bra. Vi har också tränat på just starter, så vi vet vad vi kan. Det var nyckeln för att ta sig förbi i det här racet, sa Thed på presskonferensen efteråt.

I det andra gjorde Björk återigen en riktigt vass start, nu från ruta åtta, passerade Tom Coronel och kunde dessutom konstatera att Nathanaël Berthon skulle få bestraffning för tjuvstart från pole position. Men när Björk fortsätta att attackera och gick på insidan av Attila Tassi i en av chikanerna satte den ungerske Hondaföraren hårt mot hårt och tryckte ut Karlskogaföraren från banan. Tassi frontade själv med en däckstrave, men kunde fortsätta köra, medan Björk flög våldsamt över curbsen och fick bärgas från banan med avbruten främre hjulupphängning.

”Jag blev intryckt i chikanen. Finns ingen möjlighet att fortsätta köra”, rapporterade Björk över teamradion.

Efter Berthons bestraffning vann fransmannen Yann Ehrlacher, som liksom Björk kör för Lynk & Co, det andra racet från andra startruta, närmast före belgaren Gille Magnus, Audi, och Björks två andra märkeskollegor Yvan Muller och Santiago Urrutia.

Mästerskapet fortsätter med två race på Nürburgrings nordschleife 25–26 september. Björk vann ett av racen där i fjol.

– Jag har definitivt en bra känsla inför det racet. Jag älskar att köra på Nürburgring, har varit där många gånger och tycker det är väldigt rolig och väldigt utmanande, sa Björk på presskonferensen.

I sammandraget ligger Björk trots det brutna loppet sexa, 19 poäng bakom Ehrlacher.

Resultat och ställning

WTCR, deltävling ett av sex, race ett: 1) Nestor Girolami, Argentina, Honda, 21.17,425, 2) Thed Björk Bang-Melchior, Sverige, Lynk & Co, +1,127, 3) Attila Tassi, Ungern, Honda, +1,844, 4) Tom Coronel, Nederländerna, Audi, +2,072, 5) Jean-Karl Vernay, Frankrike, Alfa Romeo, +4,632.

Race två: 1) Yann Ehrlacher, Frankrike, Lynk & Co, 33.47,255, 2) Yvan Muller, do, do, +0,870, 3) Santiago Urrutia, Uruguay, do, +1,376, 4) Gilles Magnus, Belgien, Audi, +1,920, 5) Girolami, +2,617. Björk bröt.

Ställning efter två av 20 race: 1) Ehrlacher, 43 poäng, 2) Girolami, 36, 3) Muller 31, 4) Urrutia, 30, 5) Magnus 25, 6) Björk 24.