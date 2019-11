Tvingades lägga av som 19-åring – fyra år senare blir amerikanen ny tränare i Black Knights: ”Inte många får den här möjligheten”

Förra veckan presenterade Örebro Black Knights teamet runt herrlagets nya huvudcoach Timothy Speckman, men en vakans fanns: En defensiv koordinator.

På tisdagen presenteras namnet på den sista pusselbiten: Sam Eisenstadt.

En skada tvingade 23-åringen från Fair Haven i New Jersey, USA, att lägga av som spelare redan som 19-åring, under andra året på college, men ställde i stället om och blev tränare. Först på Elon University i North Carolina, där han pluggade, och därefter på UC Davis, i Kalifornien, där han två senaste åren arbetat som ”defensiv quality control” och assisterande linebacker-coach under förre Carlstad Crusaders-tränaren Dan Hawkins och Mark Speckman, som är pappa till Black Knights nye huvudtränare.

– Det känns väldigt motiverande att få chansen att bli defensiv koordinator redan vid 23 års ålder. Inte många coacher i min ålder får den här möjligheten, och jag vill få ut mesta möjliga av det. Jag tog ett tränarjobb på andra sidan USA, i Kalifornien, för att komma utanför min bekvämlighetszon, för jag tror att det är omöjligt att växa om man är för bekväm. Och det är samma sak med Sverige, säger Eisenstadt i ett pressmeddelande men tillägger att hans fokus som tränare är att få spelarna att känna självförtroende.

– Jag tror att det är det viktigaste, på en daglig basis. Jag har sett att spelare uppnår sin fulla potential när de har frihet och självförtroende och har kul på planen, säger han.

Vid sidan om amerikanerna Speckman och Eisenstadt kommer Black Knights tränarstab 2020 att bestå av fem svenskar: Aleksi Nyström och Johan Lindahl som kommer jobba under Eisenstadt med ansvar för den defensiva linjen respektive de defensiva backarna medan Filip Jönsson kommer ha ansvar för linebackarna, Sebastian Nilsson för den offensiva linjen och Johan Stål för wide receiverna.

Superserien 2020 kommer att, precis som i år, bestå av bara fyra lag. Svenska amerikanska fotbollsförbundet arbetar för att serien ska utökas till sex lag 2021.