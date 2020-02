Tvingades till flera jätteparader igen – men ÖSK-målvakten är inte oroad: ”Kommer alltid släppa till chanser”

1–1 blev resultatet i lördagens länsderby mellan ÖSK och Degerfors. Det efter att Johan Bertilsson gett gästerna ledningen och att Simon Amin replikerat.

– Det märks att det är försäsong. Det är lite flängigt och våra första tjugo är inte bra. Sen tycker jag att vi är okej. Inte bra, men inte skitdåliga, säger ÖSK-målvakten Oscar Jansson.

Vad tar du främst med dig från matchen?

– Man ser tendenser att vårt djupledsspel är bra. Vi kommer runt många gånger på högerkanten och jag tycker vi hade kunnat göra det ännu oftare. Men jag tycker vi har kommit längre där än vad vi hade i Spanien. Sen tycker jag inte att vi spricker upp lika mycket som vi gjorde där nere heller, utan vi håller ihop försvarsspelet lite bättre.

– Sen är det många nya relationer på planen och jag tycker att det märks. Vi är en grupp som fortfarande håller på att lära känna varandra. Det blir bättre och bättre varje dag.

Samtidigt var det Degerfors som hade klart flest chanser att avgöra matchen. Hade det inte varit för att Jansson klev fram med flera jätteparader, så hade bortalaget avgått med segern.

– Vi släpper till målchanser såklart, men det kommer man alltid att göra. Sen är det mer hur vi släpper till chanserna. Vi har några bolltapp som gör att de får vända lite för enkelt på oss, så det är väl såna bitar vi får kolla på. Det är mer det än att det blir chanser för det kommer det alltid att bli.

Det målet som ÖSK väl släppte in var inte mycket att göra något åt. Förre ÖSK-spelare Johan Bertilsson drog iväg en riktig kanonvolley som gick via ribban och i nät.

– Jag är ändå på den. Men det är "Berra" i ett nötskal tycker jag. Han är duktig på de konstiga avsluten. Han gör fina mål och såna som man inte riktigt tror ska gå in. Det är bara att hålla upp hatten och säga grattis, men nästa gång tar jag den.

Ja, du stoppade ju honom i andra halvlek.

– Exakt. Jag skrek "1–1" till honom, men antingen så hörde han inte eller så ignorerade han mig. Det blev väl 1–1 i matchen i matchen i alla fall.

Nu väntar träningsmatcher för ÖSK. Nästa helg inleds svenska cupen med bortamatchen mot Oskarshamn.

– Det är jättestor skillnad. Jag har sagt i alla år att det är sjukt stor skillnad att börja spela tävlingsmatcher. Det är klart att en sån här match blir lite intensiv eftersom det är länsderby och det blir lite karaktär på det, men annars är det jättestor skillnad på att spela tävlingsmatcher och att möta Jönköping eller Linköping i en träningsmatch.

Är ni redo för att börja tävla?

– Absolut. Sen ska man inte sticka under stolen med att vi har delar att jobba på också, men vi är absolut redo att börja tävla. Ju snabbare vi lär känna varandra, ju snabbare kommer vissa delar att haka i. Då kommer det att synas resultat ganska snabbt.

Matchfakta

Örebro SK–Degerfors IF 1–1 (1–1)

Mål: 0–1 (20) Johan Bertilsson, 1–1 (27) Simon Amin.

Varningar, ÖSK: Robin Book, Andreas Skovgaard. DIF: Christos Gravius.

Domare: Farouk Nehdi, Stockholm.

Startelva ÖSK (4–3–3): Oscar Jansson – Albin Granlund, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand (ut 71), Kevin Wright – Dennis Collander (ut 71), Nordin Gerzic, Simon Amin – Jake Larsson, Erik Björndahl (ut 71), Robin Book.

Avbytare: Jake McGuire (MV), Daniel Björnquist (in 71), Arvid Brorsson, Alfred Ajdarevic, Isaac Boye (in 71), Daniel Björkman (in 71), Hussein Ali, Niclas Bergmark, Noel Milleskog.

Startelva Degerfors (3–4–2–1): Ismael Diawara – Gustav Granath, Oliver Ekroth (ut 15), Sebastian Ohlsson – Erik Lindell, Jacob Ortmark (ut 87), Christos Gravius, Marcus Astvald (ut 75) – Johan Bertilsson (ut 82), Villiam Dahlström – Victor Edvardsen (ut 80).

Avbytare: Jeffrey Gal (MV), Tufve Östlund, Erik Grandelius (in 75), Joel Okon Daniel (in 87), Christoffer Wiktorsson (in 15), Adam Carlén, Linus Olsson, Emil Portén (in 82), José Segura Bonilla (in 80).