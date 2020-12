Tvingas riva nybyggt staket - ligger tre meter fel: ”Vi har klantat till det”

Folk som passerar området är en smula förundrade över vad Trafikverket egentligen sysslar med.

Ena dagen låg dubbelspåret fint och färdigt genom Hallsberg, efter flera års stök och bök längs bangården. Nästa dag började de gräva igen och slita upp en lång bit av det splitter nya skyddsstaketet .

Eric Westerlund är markförhandlare vid Trafikverket. Han har jobbat med dubbelspåret sedan planeringen startade för 15 år sedan, etappen Hallsberg-Stenkumla. Han förstår att folk undrar.

– Saken är den att bullervallen i det området placerades fel i förhållande till järnvägsplanen. Det ledde i sin tur till att staketet utanför vallen sattes fel, och har hamnat på kommunens mark, förklarar Westerlund.

– Vi har klantat till det, tillägger han.

Det rör sig om en sträcka på 80 meter, i höjd med en talldunge som tillhör kommunen. Som mest har Trafikverket överträtt gränsen med tre meter.

Kan ni inte bara köpa loss den markbiten från kommunen?

– Det är inte så enkelt. Om det bara vore att köpa en markplätt så hade vi gjort det, försäkrar Westerlund.

Trafikverket och Hallsbergs kommun har ett nära och väldigt gott samarbete, uppger Westerlund. Under arbetet med dubbelspåret har de gjort överenskommelser om markbyten på ett antal ställen.

Just i anslutning till den aktuella talldungen har kommunen varit med och gjort det möjligt för Trafikverket att bygga ett teknikhus.

– I samband med det gjordes en överenskommelse att staket skulle sättas i den nya gränsen. Men de satte det inte i rätt linje, säger Marianne Christiansen, samhällsbyggnadschef i Hallsbergs kommun.

Den fadäsen fick till följd att när lantmäteriet kom för att göra sitt arbete så gick det inte att genomföra fastighetsbildning.

– Den felaktiga sträckan på 80 meter går inte att tolka in mot gällande detaljplan. Den stämmer inte med järnvägsplanen heller, säger Marianne Christiansen.

Är det verkligen så viktigt med några meter hit eller dit?

– Ja, vi har att genomföra fastighetsbildning utifrån vad som sagts. Trafikverket bär ansvar för sitt staket. Att ha det ligga på kommunens mark kan efterföljare reagera på. Det måste vara korrekt.

Ett alternativ skulle kunna vara att upphäva gällande detaljplan och göra om den. Men det skulle kosta "orimliga pengar", förklarar Christiansen, och ta minst ett halvår.

Så kan de inte ha det, menar Eric Westerlund.

– Hallsbergs kommun har redan mycket att göra på plansidan. Vi bestämde att det här ska vi inte belasta den kommunen med.

– Beslutet blev att vi flyttar staketet och sätter det i rätt läge. Det är billigare än att tvinga kommunen att ändra detaljplanen.

Vad kostar det att riva ned och flytta staketet?

– Det är ju ett specialstaket som kostar cirka tusen kronor metern. Så det blir runt 80 000 kronor. Men det drabbar dem som har gjort fel, det vill säga entreprenören.

Eric Westerlund tar saken med ro. Visst är det surt att behöva riva i ett nybygge, erkänner han, men saker och ting händer under ett sådant här stort projekt som utbyggnaden av dubbelspåret är.

– Jag brukar luta mig mot Murphy´s lag när det krånglar som mest: "Anything that can go wrong will go wrong", säger han och tillägger mer allvarligt:

– Misstag sker. Men i slutändan blir det bra. Vi som samarbetar i projektet vill varandra väl och hjälper varandra.