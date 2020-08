Uddamålsförlust för Kif Örebro – efter oturligt baklängesmål

Kif Örebro hade två raka segrar i ryggen inför söndagens möte med Kristianstad på Behrn arena. Gästerna kom också med stark form efter att man gått obesegrade i åtta raka matcher och placerade sig på en tredjeplats i tabellen.

Det var också Kristianstad som började matchen bäst, men de riktiga målchanserna lös med sin frånvaro. Efter 20 spelade minuter skulle man dock visa prov på effektivitet när det första riktigt heta läget dök upp.

Alice Nilsson tog sig loss från Cali Farquarson på bortalagets högersida och skickade in ett fint inlägg. Från den bortre delen av straffområdet löpte Jutta Rantala in och lite turligt fick hon bollen i mål efter att ha skjutit på Nathalie Hoff Persson.

Kif började därefter ta sig in lite mer i matchen och hade till en början ett par skottförsök från distans. Men efter en halvtimme slog Heidi Kollanen ett inlägg mot den första stolpen där Emma Östlund dök upp och läckert skarvade in sitt första allsvenska mål.

Kif var sedan det bättre laget under avslutningen av första halvlek, men båda lagen hade alltjämt svårt att skapa de riktigt klara mållägena.

I andra dröjde det dock inte länge innan Kristianstad skulle återta ledningen. Efter att Farquharson återigen tappat markering i försvarsspelet kom gästerna runt på högersidan. Efter ett lågt inspel hamnade bollen hos Anna Welin som sköt ett skott som styrde på Emma Östlund och hittade fram till Svava Rós Gudmundsdóttir som reflexsnabbt styrde bollen i nät.

Ju längre matchen gick sen, ju högre flyttade Kif upp sina positioner i jakt på en kvittering. Mot slutet fick man också ordentligt tryck mot motståndarnas straffområde, men alltjämt saknades de riktigt skarpa målchanserna.

Det gjorde att resultatet stod sig matchen ut och Kif Örebro föll alltså med 1–2.

Matchfakta

Kif Örebro–Kristianstads DFF 1–2 (1–1)

Mål: 0–1 (20) Jutta Rantala, 1–1 (30) Emma Östlund, 1–2 (48) Svava Rós Gudmundsdóttir.

Varningar, Kif: Heidi Kollanen. KDFF: Eveliina Summanen.

Domare: Lovisa Johansson, Karlstad.

Kif Örebro (3-5-2): Mimmi Paulsson-Febo – Elli Pikkujämsä, Emma Östlund, Maja Regnås – Cali Farquharson (ut 62), Freja Olofsson, Ellen Karlsson (ut 73), Nellie Lilja (K), Nathalie Hoff Persson (ut 83) – Karin Lundin, Heidi Kollanen

Avbytare: Moa Öhman (MV), Frida Abrahamsson, Frida Skogman (in 73), Sara Lilja Vidlund (in 62), Elin Bengtsson, Cajsa Åkerberg, Lindsay Agnew (in 83)

Kristianstad (3-5-2): Brett Maron – Josefin Harrysson, Eveliina Summanen, Josefine Rybrink – Jutta Rantala, Therese Åsland (ut 90+5), Anna Welin (ut 75), Tilda Persson (ut 85), Amanda Edgren – Sava Rós Gudmundsdóttir, Alice Nilsson (K)

Avbytare: Melina Loeck (MV), Therese Ivarsson (in 90+5), Sofia Hagman (in 85), Kajsa Törnkvist (in 75), Tilde Olsson, Maja Bodin, Evelina Duljan