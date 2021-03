Ullis Sandberg efter Handbergs besked om att sluta: ”Vi är lite chockade allihop”

Kenneth Handberg meddelade på tisdagen att han inte tänker kandidera för ytterligare en mandatperiod. Han sitter kvar som kommunstyrelsens ordförande till nästa val, som längst. Hur länge han sitter avgör dock partiet, och han förklarade i en intervju att det kan vara allt från timmar till månader.

– Jag vill inte säga så mycket om det alls. Vi är lite chockade allihop och håller på och smälta det, säger Ullis Sandberg.

Att han hoppar av politiker var ingenting som hon hade sett komma.

– Det är den politiker som jag vet har den allra tydligaste politiska kompassen. Det finns massor att säga om vad han har gjort för Örebros utveckling. Men det är klart att just är det mest känslan av att vi kommer bli av med en kollega och vän, någon som väldigt ofta tar med sig skrattet in i rummet. Det är väl det man tänker mest på just nu, vi som är närmast, säger Ullis Sandberg.

Kan du tänka dig att bli kommunstyrelsens ordförande efter Kenneth Handberg?

– Just nu handlar det om att Kenneth slutar. Sedan är det partiet som håller i processen. De äger den frågan och frågar vilka som kan bli aktuella, säger Ullis Sandberg.