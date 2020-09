Ullis Sandberg: Snart är hälften av Örebros nybyggda hyresrätter billigare tack vare investeringsstödet

Örebro växer och vi är en av de kommuner som bygger allra flest bostäder, och vi har till skillnad från många andra tillväxtkommuner klarat att bygga bostäder i takt med att vi blir fler. Det är viktigt utifrån att det överhuvudtaget ska finnas bostäder till rimliga priser. Det är också en hög andel hyresrätter som byggs vilket innebär att människor utan stora kapital också har möjlighet att få en bostad.

En av de frågor som jag ofta blir kontaktad om är dock att nyproduktion ofta är dyrt och det kan vara svårt för tillexempel en arbetande ensamförälder att flytta till nya bostadsområden. Vi vill förstås att det byggs bra boendemiljöer som så många som möjligt har råd att bo i, men som kommun har man små medel att påverka kostnaden för bostäder. Därför är det extra glädjande att det tack vare regeringens investeringsstöd, på tre år har byggts över 500 hyresrätter som fler har råd att efterfråga i Örebro.

Investeringsstödet innebär i praktiken att en nybyggd 3:a på 70 m2 får en hyra på omkring 8 500 kr/mån istället för över 10 000 kr/mån. För en ensamförsörjare kan det vara avgörande för om man har möjlighet att bo i ett nybyggt område eller inte.

I Örebro kommun har det visat sig vara ett stort intresse för att bygga med investeringsstödet, mer än 15 olika fastighetsägare har ansökt och fått sina hyresprojekt beviljade. De senaste åren har över 500 hyreslägenhet färdigställts med investeringsstödet, det innebär att mer än var femte hyresrätt har byggts på ett sätt så att fler har råd att efterfråga bostaden.

Därutöver har projekt innehållande totalt 750 bostäder under år 2018 och 2019 fått stödet beviljat. Projekt som alltså kommer att få pengar om de väljer utbetalning. Om vi tittar på byggprognoserna så innebär det att under 2020-2021 kan cirka hälften av hyresrätterna som färdigställs byggas med investeringsstödet.

Investeringsstödet innebär att det byggande företaget får ett bidrag på 5 800 kr/per kvadratmeter boyta. I gengäld sätts en normhyra som i Örebros fall är 1450 kr/kvm som gäller i 15 år och under den tiden inte får öka mer än genomsnittligt för orten. Stödet är störst för små lägenheter. Det gäller upp till en lägenhetsstorlek 70 kvadratmeter. Stödet blir lägre ju större lägenheten är.

Varför bygger så många med investeringsstödet just i Örebro? Det beror förstås på flera saker, det viktigaste är förstås att fastighetsägarna vill det och kan bygga och hyra ut sina bostäder i Örebro. Men det är också viktigt att kommunledningen på olika sätt under flera år, arbetat för att använda de verktyg som finns för en kommun hålla hyreskostnaderna nere i nyproduktion. Dels via ÖBO:s rabattstege i nyproduktion, där man fryser räntorna i tio år i det gynnsamma läge som är nu, och dels via den modell vi utvecklat ihop med företaget Botrygg som vi använder i markanvisningsskedet och som vi kallar bostäder för fler där man får en större byggrätt på bostadsrätter mot att man lägger en del av vinsten i att sänka hyror i ett hyresrättsprojekt.

Ullis Sandberg

Socialdemokraterna, kommunalråd Örebro