Under pandemin lärde de sig spela utantill – nu är Svenska kammarorkestern tillbaka på livescenen: ”Euforiskt”

Inför höstterminen förberedde sig Svenska kammarorkestern på att spela inför en decimerad publik. Med de publikrestriktioner som råder fram till 29 september kan de ta in 173 personer i Örebro konserthus.

– Folk hänger på låset, säger Katarina Andreasson, konsertmästare för kammarorkestern, och konstaterar att det inneburit att konserterna är slutsålda på förhand.

– Jag hör också från andra att de inte fått tag på några biljetter. Man märker att liveupplevelsen saknats.

Tur då att fler biljetter kommer att släppas, 29 september får de spela för full salong igen. Efter att under 1,5 år hållit sig i huvudsak till digitala spelningar.

– Det är nästan som att man hade glömt hur det var. Vi ställde om för att vi var tvungna, man fick acceptera situationen. Och nu när vi får spela inför publik igen är det euforiskt, säger Andreasson och passar på att rosa orkestern:

– Det finns en god moral och alla anpassar sig och fortsätter komma med kreativa förslag och nya idéer. Min upplevelse är att vi har hållit fanan högt.

Under hösten har de flera celebra besöka på scenen av bland annat sopranen Ann Hallenberg och dirigenten Louis Langrée. Hösten ägnas också åt att spela in en Mozartskiva med Martin Fröst.

Men det är en sak från pandemin som Svenska kammarorkestern vill ta med sig in i den restriktionsfria hösten.

– I våras spelade vi in en video där vi spelade utantill, det är en sak som vi börjat med under pandemin som vi vill göra mer av. Vi har gjort det en gång tidigare, under Nobelfesten. Men nu spelade vi en hel symfoni utantill, säger Katarina Andreasson.

– Vi har hittat en nisch i pandemin som inte bara innebär att vi streamat för streamandets skull. Det här med att spela utantill vill vi fortsätta med, och utveckla – det är en jätteutmaning.

Dessutom väntar en releasekonsert i höst. Den 24 september spelar Svenska kammarorkestern sin nysläppta skiva ”Min lilla stora kärlek – sånger för de allra minsta” för en bebispublik. Ett projekt som är sprunget ur de utsålda bebiskonserterna som kammarorkestern haft de senaste åren.

– Nu får vi chansen att sprida den här musiken till övriga landet också, säger Maria Brengesjö, utvecklingsledare för barn och unga på Örebro konserthus.

Skivan, som även kommer att vara tillgänglig på digitala strömningstjänster, innehåller dels klassiker som Blinka lilla stjärna och dels flera nyskrivna låtar.

– Det är ett par godnattvisor, rörelselåtar, en vals och kärleksförklaringar, säger Maria Brengesjö och reciterar:

”Barnet mitt du är allt för mig, tillsammans vill jag uppleva musiken med dig. Vi är här, jag och du, allting annat får vänta nu.”

– Tanken är att man ska stanna upp och hitta kommunikationen med sitt barn genom musiken. Att vara i orkestermusiken tillsammans.

Några av låtarna vänder sig också till den nyblivna föräldern.

– Med textrader om vad man gjorde med all sin tid innan man fick barn eller förundran över allt man längtar efter att få uppleva tillsammans med sitt barn, som stjärnhimlen eller att möta barnets blick.

I tillägg till skivan har illustratören Åsa Jansson gjort en bilderbok till texterna och den samt skivan kommer genom Region Örebro läns satsning Bokstart skänkas till alla som väntar barn det kommande året.

Under hösten kommer man även att starta en arrangerings- och kompositionskurs för ungdomar på Örebro konserthus.

– Vi ser ett ökat behov från ungdomarna att få lära sig att skriva musik och vi ser det som vår uppgift att ta ett gemensamt ansvar för återväxten.

Här finns möjligheten att jobba direkt tillsammans med professionella musiker och på sikt finns en önskan om att musiken som ungdomarna skriver ska kunna spelas i starten på Svenska kammarorkesterns konserter.

Under hösten kommer Svenska kammarorkestern lägga ut filmer på hemsidan där musiker i orkestern presenterar sig själva och sina instrument.

– Det är fina filmer där vi får följer musikerna både på podiet och utanför i övningsrummet och ibland hemma. Man får lära känna dem och lära känna deras instrument, säger Maria Brengesjö.

FAKTA: Konserter i höst

► Svenska kammarorkestern:

16/9 – ”Fröst & Schubert”, Martin Fröst, dirigent, Roland Pöntinen, piano

24/9 – ”Bebiskonsert – Min lilla stora kärlek”

30/9 – ”Golden eagle”, Christian Lindberg dirigent och trombon, Pacho Flores, trumpet

14/10 – ”London”, Louis Langrée, dirigent, Alexander Melnikov, piano

21/10 – ”Mozart/1791”, Martin Fröst, dirigent och klarinett, Ann Hallenberg, mezzosopran

11/11 – ”Grattis”, Håkan Hardenberger, dirigent och trumpet, Brett Dean, dirigent och viola

18/11 – ”Con brio”, Thierry Fischer, dirigent, och Veronika Eberle, violin

2/12 – ”Mahler”, David Stern, dirigent, och Julie Goussot, sopran

19/12 – ”Emils jul”, tillsammans med Lerbäcks teater

► Barnens foajé:

17/9 – ”Kompispatrullen”

22/10 – ”Familjen Svängsson”

4/11 – ”Spöket och hovmusikanterna”

3/12 – ”Resa till klangernas land”