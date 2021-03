Alla lever vi på samma jord och under samma himmel Alla har vi samma människovärde, vi är ju skapade som Guds avbild, med de rättigheter och skyldigheter det innebär. Men vi lever under mycket skilda villkor. Klyftorna är mycket stora. Det är upprörande. Bättre villkor behöver särskilt skapas för dem som är utanför det goda samhället. Därför har goda krafter verkat för en utjämning under lång tid. Den har fungerat under 22 år och förbättrat villkoren för miljoner. Strävan efter rättvisa gör skillnad.

Men i ett slag har pandemin tvärt satt stopp för utjämningen och under ett år tryck tillbaka den tio år, säger FN företrädare. Barnäktenskapen har blivit färre i flera år, men även här driver pandemin tillbaka. Unicef räknar med att barnäktenskapen kommer att öka med 10 procent de kommande år.

Flera organisationer gör goda insatser. Är du kanske medlem i någon av dem?

Som alltid är det de svagaste som har sämst skydd vid katastrofer. Mest sårbara är lågstatus grupper i låginkomstländer, på patriarkalt vis flickor och kvinnor i fattiga familjer. De har otillräckligt med vatten, mat, hygien, sjukvård och utbildning. Med pandemin nedstängningar har det blivit ännu värre. Utmaning för oss i den rika världen är nu större.

Men är vi enskilda inte maktlösa? Nej, det är vi inte, vi är inte bara enskilda, vi tillhör också gemenskaper. Som medborgare i Sverige ger vi ett stort statligt bistånd sen många år. Flera organisationer gör goda insatser. Är du kanske medlem i någon av dem?

Nu är det påskfasta, då har vi i kyrkorna sed att avstå lite extra till utsatta.

Insatserna blir effektiva då pengarna går till de partner som verkar i lokalsamhällena.

Svenska kyrkan har officiellt arbetat med internationell solidaritet sen 1874. Andra trossamfund har också verkat mycket länge. Är du kanske medlem i någon kyrka?

Act Svenska kyrkan är det nuvarande namnet på kyrkans internationella solidaritetsarbete. A står för action, c står för churches, t för together, handling av kyrkor tillsammans. Det är en allians av cirka 135 kyrkor och kyrkliga organisationer som verkar i 120 länder. 75 procent av dem är i utvecklingsländer, 25 procent i industriländer. Insatserna blir effektiva då pengarna går till de partner som verkar i lokalsamhällena. Det är ingen byråkrati som kräver sitt -eller mer.

Örebro pastorat ger 1 procent av verksamhets resurserna till det internationella arbetet.

Stöder du fasteinsamlingen 2021 medverkar du till att göra skillnad för några av de mest sårbara. Act Svenska kyrkan är handen som överlämnar din gåva till några av de som är värst utsatta. 100 kr ger 17 kg näringslösning till undernärda barn, 200 kr ger ett matpaket för en vecka till en familj, 200 kr ger en skoltermins avgift. Församlingarna kan inte hålla vanliga gudstjänster på grund av pandemin och kan därför inte ta upp kollekt till fasteinsamlingen i år, så swisha istället 900 12 23. Bidra något till för att göra världen lite mer mänsklig för några.

Johan Unger

Örebro, kristen humanist