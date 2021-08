Underhållande med Rähiä i Wadköping: ”Egen röst i överbefolkad genre”

RECENSION. Under vad som känns som sommarens slutgiltiga andfådda solstrålar glider jag in i Wadköping för säsongens sista Under Bar Himmel. Bland falurödsfärgade väggar, grus och åldrat trä visar konsertområdet upp sig i all sin lummiga och intima prakt. Det sistnämnda är en känsla som nästan känns olaglig i Coronas tidevarv, men just ikväll känns den helt rätt och nästintill frigörande. Folk, musik, mat och dryck – som det var förr. Att bara för en sekund få glömma bort året som varit är ju värt 5 av 5.

Allsången i lokalpatriotiska ”Örebro” lär ha hörts över Kilsbergen och vidare

Och det är härligt att se så mycket folk, åldringar och ynglingar kommer samman för att få se närkesonen Johannes Räihä bjuda på konsert denna afton. Med sina vardagsromantiska texter om småsakerna som skapar helheten och dansanta melodier bjuder Räihä med band på en kväll som är klart godkänd.

Tonerna som bjuds är svensk pop alá ”Generation Håkan” med hintar av både Jens Lekman, Mauro Scocco och Moneybrother. Det må inte uppfinna hjulet på nytt men det är välgjort och med personliga och starka texter skapar det något som helt klart står på egna ben. För när man bjuds på bland annat fina allsångspärlan ”Sjöarna i Idaho”, nostalgiska ”Thom” och Springsteensska ”Stora lån och litet barn” är det ändå lätt att skönja att Räihä och band försöker skapa sin egen röst i en numer överbefolkad genre.

Senaste singeln, vemodigt vackra ”Ouzo”, tillsammans med kommande singeln ”Suddig i en Cocktailbar” (vill jag minnas att den hette) lovar dessutom gott inför framtiden och jag får en känsla av att Räihä sakteligen börjar gå mer och mer åt sidan på den där redan nedtrampade musikaliska stigen. Den sistnämna låten framförs dessutom tillsammans med kvällens första artist, utmärkta Nadja Evelina. Hennes electropoppiga dänga ”Beach House” kommer gå varm här i höst.

Ljudbilden för kvällen är för övrigt alldeles utmärkt och publiken är med på tåget från början till slut. Gällande det sistnämnda så lär väl allsången i lokalpatriotiska ”Örebro” ha hörts över Kilsbergen och vidare. Det kan felaktigt uppfattas som en tråkig och negativ summering, men detta var som tidigare nämnt en klart godkänd kväll. Stabilt, tajt och underhållande. Inte en särskilt dålig treenighet precis.

Med det sagt så tror jag framtiden tillsammans med Johannes Räihä kommer vara väldigt spännande. Förhoppningsvis än mer åt sidan på den där musikaliska vägen.

Jonathan Björklund

*

MUSIK

Johannes Räihä, Under Bar Himmel

Wadköping 21 augusti

Betyg: +++