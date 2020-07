Unga Hovsta ska gå en rond mot Goliat - när ÖSK kommer på besök: ”Det hade varit roligt att möta Gerzic”

Mitt under den pågående coronaskandalen ÖSK har satt sig själva i är det dags att möta Hovsta IF i Myresjöhus-cup. Extra speciell blir tillställningen för det unga lag som tränaren William Goldsworthy har tillgång till. Truppen har en snittålder på 19,65 år.

En av dessa unga talanger är den 16 år gamla Alvin Eriksson.

Eriksson blev inför denna säsongen uppflyttad till a-laget från det ungdomslag han tidigare hörde hemma i. En steg upp i det mesta.

– Omställningen har varit ganska stor. Mycket mer seriöst. Alla här vill och går in för det. Sen har vi fått in William som har tagit allt väldigt seriöst. Det känns kul.

Nu är det dags för det unga Hovsta att ta sig an ÖSK. Kanske den största matchen i många av spelarnas karriärer. Goldsworthy avslöjar att den preliminära startelvan innehåller tre spelare som är födda 2003, en fjärde kommer sitta på bänken.

Även om det är en otroligt tuff match på förhand så har Eriksson absolut inga tankar på att bara ställa ut skorna.

– Det beror på vad de har för lag. Jag tror vi har en chans om vi spelar bra och sätter dit straffarna. Vi behöver hålla tätt hem.

Att få möta ÖSK med en så ung spelartrupp är en stor upplevelse för många. Man får inte glömma bort att det fortfarande är en helt vanlig fotbollsmatch.

– Det viktigaste är att peppa. Positivt. Gå ut och ha kul. Detta kan vara er livs match. Det händer kanske inte några fler gånger för många av de. Det kommer bli en stor match, hoppas att de kommer hit med bra spelare. Vi ska bara gå ut och ta för oss. Vi ska inte vara någon slagpåse här på Hovsta IP. Det ska göra ont att komma hit, säger William Goldsworthy inför matchen.

Hur mycket har du reflekterat över ÖSK:s coronaskandal som precis briserade?

Vi har gjort de åtgärderna vi kan här som den lilla klubben vi är. Vad jag förstår så var det någon matförgiftning. Jag är inte orolig över något sånt. Det kommer bli en bra match ändå. Det är bättre att de lägger fokus på sitt.

Vilka är nycklarna för att ni ska kunna ge dem en match?

Jag tror de kommer vara obekväma på vår plan. Det är inte världens bästa gräs. Jag tror att nyckeln är att inte släppa in de mellan våra lagdelar. Om vi släpper in de centralt och de får styra blir det tufft. Håller vi de utanför och låter de slå inlägg istället för att spela in genomskärare så kan det gå. Spela tajt och spela för varandra.

Inför mötet med ÖSK är det en sak alla spelare i Hovsta funderar över. Vad kommer ÖSK ställa upp med för lag?

– Jag hade hellre mött spelare från A-laget, berättar Eriksson.

För det unga mittfältsparet Alvin Eriksson och Adam Haglind (19) så är det inget snack om vem som hade varit roligast att möta.

Det hade varit roligt att möta Nordin Gerzic. Man har ju sett honom i ÖSK sedan man var liten. Gerzic hade varit jättekul att möta.

Hovsta IF - ÖSK sänds live på NA.

Avspark 19.30