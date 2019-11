Ungdomar gör kloka val med rätt stöd

Replik

Daniel Anderssons (S) analys i NA 5 november efter besöket på Virginska gymnasiet, min tidigare arbetsplats under nästan 20 års tid, behöver bemötas. Han kopplar tidigare liberala reformer för gymnasieskolan som den moderatledda regeringen genomförde till att det är färre sökande idag. Speciellt menar han att det beror på att nuvarande yrkesförberedande gymnasieprogram inte per automatik ger högskoleförberedande kompetens.

I Örebro kommuns gymnasieskolor var det 78,9 procent från de yrkesförberedande programmen som gick ut med gymnasieexamen år 2018. Det är alltså fler än 20 procent av eleverna på yrkesförberedande program som inte klarar sina gymnasiestudier. Men trots den dystra siffran så är den ändå den bästa på bra många år. Fler klarar alltså de yrkesförberedande programmen nu än tidigare. Vill man ha högskoleförberedande kompetens kan det väljas till. Och från yrkesförberedande programmen gick 30,5 procent av eleverna ut behöriga till högskolan.

Gymnasieutbildningen ska öppna dörrar för framtiden. En framtid som kan innebära mer studietid men också en väg rakt in i arbetslivet.

Det är bra att det går att läsa in högskoleförberedande kompetens inom alla gymnasieutbildningar men det också bra att det är just ett val. För om vi nu tittar på hur många av eleverna som sedan väljer att gå vidare med studier inom högskolan så ser vi att det är få av dem från yrkesförberedande utbildningar med högskolekompetens som väljer just detta. De flesta har skaffat sig ett arbete och egen försörjning utan vidare studier.

Gymnasieutbildningen ska öppna dörrar för framtiden. En framtid som kan innebära mer studietid men också en väg rakt in i arbetslivet. Ett par exempel; Ett år efter avslutat gymnasium hade 71 procent av eleverna från VVS och fastighetsprogrammet etablerat sig på arbetsmarknaden. Från Tullängsgymnasiets Fordons- och transportprogram var siffran 62,7 procent. Det verkar finnas ett stort behov av gymnasieutbildad arbetskraft. Ett perfekt val för den som snabbt vill komma ut i arbetslivet och skaffa sig egen försörjning.

Vi ska inte tvinga in elever i högskoleförberedande studier.

Antalet elever som gick vidare till högskoleutbildning ett år efter avslutat gymnasium från de yrkesförberedande gymnasieprogrammen i Örebro var 0 procent år 2018. Detta trots att 30.5 procent av dem var behöriga.

Vi ska inte tvinga in elever i högskoleförberedande studier. Riskerna med det är att färre elever går ut gymnasiet med godkända betyg. Låt ungdomarna välja själva. Om vi kräver högskoleförberedande studier av alla exkluderar vi många som idag klarar en yrkesutbildning. Det måste vara bättre att gå ut ett yrkesförberedande program med möjlighet till ett arbete än att tvingas till studier som kanske ändå bara leder till ett misslyckande. Vill man senare studera vidare finns goda möjligheter. Till exempel går det att via komvux läsa in de ämnen som saknas.

Att söktrycket i dag är lägre än vad det borde vara beror mer på hur vi informerar om möjligheterna att nå högskolekompetens än att de saknas, om just det skulle vara den avgörande punkten. Studie- och yrkesvägledarna på grundskolan är så viktiga. Kanske vi inte klarar att ge ungdomarna hela bilden? Tyvärr saknas utbildade SYV:ar på många av Örebro kommuns grundskolor. Här tror jag vi har nyckeln till att få rätt söktryck till våra gymnasieutbildningar, bättre och mer professionell vägledning. Att snabbt komma i arbete och skaffa sig egen försörjning är precis perfekt för en del av våra ungdomar. Jag vill att de ska fortsätta ha den möjligheten utan att vara tvingade till högskoleförberedande studier.

Vi i Liberalerna litar till att ungdomar, med rätt stöd och hjälp, kan göra för dem egna kloka val.

Mats-Olof Liljegren

Liberalerna, 2:e vice ordförande

Gymnasienämnden