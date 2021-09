Unge mittfältaren skriver kontrakt med Degerfors: ”Gjort det väldigt bra”

Jakob Andersson har under en tid varit med och tränat med Degerfors, och nu står det alltså klart att han blir A-lagsspelare. I somras var han med under en träningsmatch mot Djurgården och gjorde förra månaden debut med A-laget när fick hoppa in mot Slepiner i Svenska cupen.

Redan imorgon söndag får han göra debut i allsvenskan när han följer med till Småland för att möta Kalmar FF på bortaplan.

– Han har tränat med oss under en tid och gjort det väldigt bra. Förra året var han borta mycket på grund av skador, men det är en talangfull innermittfältare som gjort sig förtjänt av ett avtal. Han kommer vara med och konkurrera under hösten och får förhoppningsvis mycket speltid, säger Degerfors Idrottsförenings sportchef Patrik Werner.

– Det känns såklart otroligt kul. Det är det här man har slitit för under hela våren och sommaren, säger Jakob Andersson.

Kontraktet är skrivet över 2,5 år.