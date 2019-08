United stage kommer till Live at heart med fem artister

Bolaget kommer att presentera fem artister. Alla uppträder i Konserthusets foajé på torsdagskvällen.

– Vi är jätteglada över att disponera en scen under en av dagarna i årets upplaga", säger Lars Rixon, agent på United Stage, i ett pressmeddelande.

Det här är United Stages artister på Live at heart:

► Moa Lignell. Tidigare Idoldeltagare. Har släppt två egna album och skrivit låtar till andra svenska artister, exempelvis Sonja Aldén

► Kitok. Hiphoparen Magnus Ekelund använder sitt samiska släktnamn som alias. Har släppt tre album under det namnet.

► Shitkid. Duon bestående av Åsa Söderqvist och Lina Molarin Ericson har turnerat runtom i Europa och USA med spelningar på festivaler som Roskilde, Way Out West, by:Larm, The Great Escape och SXSW-festivalen.

► Vero. Trio med Julia Boman, Amanda Eddestål och Clara Gyökeres ”Sammanförda av nattlivet, gick de från att mixa disco, till att starta ett band och äntra rockscenen”, skriver United stage.

► Brenn. En norsk duo som uppträder i Sverige för första gången. En av Norges största tidningar, VG, skrev efter Øyafestivalen i Oslo att ”detta är rockens framtid”.