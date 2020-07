Universitetsledningen om Campus Grythyttan: Regionalpolitiska frågor ingick inte i utredarens uppdrag

Styrelsen för Örebro universitet har låtit utreda förutsättningarna för att med hög akademisk kvalitet bedriva forskning och högre utbildning i Grythyttan. Utgångspunkten är att stärka och utveckla Restaurang- och hotellhögskolan (RHS). Många har visat starkt engagemang kring utredningen och dess rekommendation att flytta RHS till Örebro.

Örebro universitet har under sina första 21 år utvecklats från regional högskola till nationellt universitet med internationella ambitioner, i god samverkan med region och näringsliv. Forskningen gör avtryck nationellt och internationellt, utbildningarna har som helhet hög kvalitet. Effektiv användning av skattemedel ger hög vetenskaplig produktivitet. Regelbundna utvärderingar, kvalitetsdrivande verksamhetsjusteringar och strategiska satsningar har gjort detta möjligt. Vi har haft det ”mod att ompröva” som uttrycks i vår värdegrund, vision och strategi.

Som universitet har vi också ett ansvar utöver regionens gränser – för Sverige som innovativ kunskapsnation och del av det internationella vetenskapssamhället.

Slutsatsen är att RHS 'litenhet och avlägsenhet', trots ansträngningar under många år, förhindrat tillräcklig akademisk stabilitet

Utredningen lyfter platsens gastronomiska tradition och nytänkandet kring akademisk utbildning med bas i hantverksskicklighet och estetisk gestaltning. Utredningen noterar också långvariga ekonomiska underskott, svagt söktryck till utbildningarna (med viss återhämtning 2020), rekryteringsproblem, svag vetenskaplig produktion och små externa forskningsanslag. Slutsatsen är att RHS ”litenhet och avlägsenhet”, trots ansträngningar under många år, förhindrat tillräcklig akademisk stabilitet. Efter 30 år anser sig också Utbildningsdepartementet fortfarande behöva skriva i Universitetets regleringsbrev att restaurangutbildning ska bedrivas i just Grythyttan – och ge Universitetet 4 miljoner kronor per år i särskilt anslag för detta.

Man ser uppenbarligen utmaningarna med lokaliseringen – annars skulle ju skrivningen och extraanslaget inte behövas.

Grythyttan med omnejd har en stark gastronomisk tradition men ett försvagat varumärke. Gastronomin och RHS borde kunna få utvecklas i ett större kunskapssystem för livsmedels- och måltidsområdet. Här får digitaliseringen betydelse. Utredningen konstaterar att 2019 läser hela 37 procent av RHS-studenterna på distans och kommer alltså inte till Grythyttan. Det är inte givet vad en fortsatt digitalisering skulle kunna innebära för orten.

Universitetets styrelse och ledning måste säkra högsta kvalitet i forskning och utbildning

Utredningen lämnades till Universitetsstyrelsen den 16 juni och blev starten på ett förändringsarbete. Nu analyseras lokalbehov, ekonomi, studiemiljö, samnyttjande av infrastruktur, med mera vid eventuell flytt. Risk- och konsekvensanalys genomförs och ledningens dialog med RHS medarbetare och studenter återupptas i augusti. Medarbetarna driver sedan själva, i enlighet med akademisk praxis och inom givna ramar, ämnesutveckling och innehåll i utbildning och forskning. Vi tror på deras kompetens, förmåga och kraft.

Universitetets styrelse och ledning måste säkra högsta kvalitet i forskning och utbildning. Utredningen har därför haft fokus på akademisk kvalitet, en förutsättning för en god samhällsutveckling. Det ingick inte i utredarens uppdrag att analysera regionalpolitiska frågor. Dessa måste belysas i samverkan med regionens företrädare och dialog har inletts.

En flytt av RHS till Örebro får konsekvenser för orten Grythyttan och Hällefors kommun. Vilka beror på vilka alternativ som kan identifieras. Vi vill medverka till bra lösningar. Universitetet undersöker därför möjligheten att utveckla ”Grythyttan och Örebro som starka noder i Sveriges gastronomiska kunskapscentrum”. Vi återkommer om detta efter sommaren.

Johan Schnürer

rektor

Anna-Karin Andershed

prorektor