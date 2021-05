Uppges byta tränare – Axel Kjäll om sin framtid i ÖSK: ”Ett arbete som har pågått under en ganska lång period”

De senaste månaderna har ÖSK:s stora följetong varit Axel Kjälls roll i klubben. Som det är nu jobbar managern dubbelt, med både spelarrekryteringar och som ansvarig för laget i träning och match.

Länge har det förekommit uppgifter om att klubben vill ändra på det. Kjäll ska vara aktuell som sportchef på heltid, samtidigt som en ny tränare ska komma in och ta över laget.

Under helgen skrev Sportexpressen att den lösningen ligger nära, och efter måndagens match på Behrn arena fick Axel Kjäll bemöta uppgifterna.

– Jag har inte så mycket mer att säga om det, man lever fortfarande kvar i den här matchen. Imorgon ska vi göra ett analysarbete av vad vi behöver göra framåt, återhämta oss litegrann och därifrån får vi bygga vidare, säger Kjäll till NA.

Hur tycker du att managerrollen har fungerat?

– Ser man bakåt i tiden har den fungerat bra, vi har fortsatt att vara bäst i klassen på att maximera pengarna vi har per poäng. Sen är vi i ett läge där vi vill ta nästa steg och det finns många faktorer som behöver fixas. Men ser man tillbaka på 2019 och 2020 så har vi fått ut väldigt mycket. Vi har fått in spelare som utvecklats, och vi har en lite yngre profil på laget med spelare som står inför nästa trappsteg.

– Det har varit bra, men vi är också en organisation som inte är nöjda och vill bli ännu bättre. Och då får vi titta på hur vi gör det optimalt. Nu är vi inne i en tyngre period poängmässigt, och under snittet mot där vi vill vara.

När kommer det ett beslut kring organisationen?

– Det återstår att se. Det är ett arbete som har pågått under en ganska så lång period. Jag har sagt det flera gånger, och sedan har vi fattat aktiva beslut om att det är jag som ska leda laget. Vi utvärderar vad som krävs för att vi ska ta nästa steg.

Har du energi att fortsätta i managerrollen?

– Skulle jag inte ha energi skulle jag säga till. Sen har jag sedan dag ett gjort det som är bäst för klubben. Det är klart att när man står här efter en förlust så är inte energin på topp. Man loggar ut lite när man vet att det är långt till nästa match och tillåter sig att slappna av.

Nu går ÖSK och resten av allsvenskan på EM-uppehåll fram till den första helgen i juli. Då drar serien igång igen, och de svartvita spelar sin första match måndagen 5 juli.

Våren har varit kort, endast åtta matcher har spelats. På de åtta matcherna har ÖSK tagit sju poäng, efter två segrar, ett kryss och fem förluster.

Axel Kjäll har svårt att precis efter slutsignalen mot Malmö göra någon större sammanfattning av vårsäsongen.

– Man är hela tiden så inne i nästa match som kommer, men det är enkelt att se när man tittar på resultat och poäng att det inte är vad vi önskat. Med en seger till hade vi legat någonstans i mitten, men det fick vi inte idag och det är jag besviken på. Jag har inte funderat så mycket på dom senaste sju matcherna just nu, det analysarbetet får komma senare.

Under måndagen förlorade man alltså med 2-1 mot Malmö, efter att gästerna tidigt tagit ledningen genom Adi Nalic. ÖSK fick in en kvittering i andra halvlek, när Deniz Hümmet smällde in en boll som spelades fram fint av Hussein Ali.

Erdal Rakip fick dock sista ordet, när han gjorde 2-1 med strax under kvarten kvar att spela.

– Kollar man på matchen idag så är första halvlek ganska så jämn, Malmö kommer till nån mer stor målchans än vi gör. Vi har en matchplan som funkar ganska så bra, och vi får ganska bra effekt med Kevin (Walker) på mittfältet. I paus pratar vi om smådetaljer. I andra blir vi lite utspridda, vi får in ett mål men efter det kunde vi varit lite coolare.

– Jag tycker att vi ändå kunde ha fått en poäng idag. Vi går för det på slutet, och 2-1-målet vi släpper in känns onödigt. Man får en tom känsla, säger Kjäll.