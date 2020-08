Uppgifter: Amerikanska mittfältaren till ÖSK – lånas in för att rädda kontraktet: ”Helt klar”

ÖSK-ledningen har jobbat intensivt med att förstärka truppen inför den allsvenska spurten. ÖSK ligger just nu fyra poäng över en negativ kvalplats i allsvenskan, har ett tufft spelprogram närmast och storklubbarna IFK Göteborg och AIK bakom sig i tabellen.

Under tisdagen presenterades först lånet av Elfsborgs anfallare Deniz Hümmet. Senare under gick Varberg ut med att man lånar mittfältaren Robin Book från ÖSK, en affär som senare under kvällen bekräftades också av ÖSK.

Sent på kvällen twittrade Sportexpressens journalist Daniel Krisoffersson ut att ÖSK inom kort skulle bekräfta ett lån av mittfältaren Romain Gall från Malmö FF. Den amerikanska landslagsmeriterade spelaren har senast varit på lån hos Stabaek i Norge men där har speltiden uteblivit i stora delar.

Malmö FF har därför letat efter en ny klubbadress där spelaren kan hitta formen.

Gall värvades till Malmö FF från Gif Sundsvall under säsongen 2018 då han gjorde hela 13 mål och sex målgivande passningar för de två klubbarna.

2019 blev det bara ett mål i allsvenskan för Gall som därefter lånades ut för att få speltid.