Uppgifter: Björndahl till ÖSK i bytesaffär med mittfältsstjärnan – Kjäll: "Pågår ett par processer"

Erik Björndahl till ÖSK har varit vinterns längsta transferstory. Affären har varit på gång under en längre tid och ÖSK:s intresse är väldokumenterat. Axel Kjäll har till och med bekräftat att man har lagt ett övergångsbud i december, som nobbades av Degerfors. Nu kommer uppgifter på twitter (se nedan) att ÖSK och Degerfors kommer göra en bytesaffär där Erik Björndahl flyttar till ÖSK i utbyte mot Johan Bertilsson plus en övergångssumma.

ÖSK-managern Axel Kjäll säger att ingen affär är klar just nu.

– Per i dag är det ingen ny spelare som är klar för oss. Det pågår ett par processer både när det gäller in och ut. Men det har det gjort under en period så egentligen finns det inte så mycket nytt att säga om det, säger Axel Kjäll.

ÖSK-managern utvecklar svaret:

– Om man tittar på Björndahl så har vi sagt tidigare att vi är intresserade mycket på grund av att det är en duktig fotbollsspelare som finns nära oss och som har gjort ett bra år. Om man tittar på Johan Bertilsson är det en spelare som faktiskt har spelat mycket för oss. Det är en spelare som mer eller mindre har varit en ordinarie spelare under stora delar av säsongen.

Axel Kjäll vill inte uttala sig om hur det kommer att se ut längre fram.

– Johan Bertilsson är en erfaren spelare som är hos oss idag men sedan vet man inte vad som händer i framtiden. Jag har sagt tidigare att alla våra spelare är till salu om förutsättningarna är de rätta och det är inget som har förändrats där.

ÖSK och Axel Kjäll har tydligt deklarerat att man kommer att ersätta anfallaren Viktor Prodell som såldes till Ho Chi Minh City FC i Vietnam tidigare i januari. Superettans skyttekung Erik Björndahl har länge legat högst på inköpslistan och Axel Kjäll har flera gånger bekräftat intresset.

– Det är olika faktorer som styr hur affären skulle kunna se ut, säger Axel Kjäll.

Det som kan tala för att bytesaffären blir verklighet är att ÖSK:s trupp är relativt stor med 23 kontrakterade spelare där det också ska in en målvakt som ersättare för Mathias Karlsson som lämnat för Gais i superettan.

Vad tycker du om Bertilsson sedan han kom till ÖSK i augusti 2018?

– Han kom in som en erfaren spelare som skulle bidra med poäng och offensiva kvaliteter. Det har han under perioder gjort. Han hade en liten inkörsperiod under hösten och därefter har han startat två tredjedelar av matcherna och det är en spelare som har jobbat hårt, säger Axel Kjäll.

Det är en spelare som har bidragit på sitt sätt med sina egenskaper och fyllt en roll, och gör det fortfarande.

Johan Bertilsson kontrakterades under sommaren – under en period då ÖSK mer eller mindre hade funnit sig i att offensiva nyckeln Nahir Besara skulle lämna klubben när kontraktet löpte ut under vintern 2018-19.

– När han kom in så satte media en stämpel på honom som Nahir Besaras ersättare. Det är något som vi vill vara försiktiga med. Det är en spelare som har bidragit på sitt sätt med sina egenskaper och fyllt en roll, och gör det fortfarande.

Johan Bertilsson spelade från start i 21 matcher i allsvenskan 2019. Han hoppade in i ytterligare sju och var alltså på planen i 28 av 29 matcher. Poängmässigt facit blev fyra mål och tre målgivande passningar. Noterbart är att alla fyra målen (Kalmar (h) 1–1, Östersund (b) 3–1, AFC Eskilstuna (h) 3–1 och Elfsborg (h) 2–2) var direkt eller indirekt poänggivande i allsvenskan.

Johan Bertilsson är född i Hova sex mil ifrån Degerfors. Den offensiva mittfältaren har spelat i Degerfors två tidigare sejourer. Han kom till Degerfors från Carlstad United som 19-åring 2007 och gjorde 18 mål på 75 matcher till och med 2010 då han gick till Kalmar FF. 2013 var han tillbaka i klubben, då på lån och spelade 28 matcher och gjorde 16 mål.