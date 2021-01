Uppgifter: Förre stortalangen till Örebro Hockey – lånas in från NHL

Mathias Bromé lämnade Örebro strax före jul. Någon ersättare har hittills inte plockats in.

Nu verkar man dock ha hittat sitt nyförvärv. Det ska handla om Josh Ho-Sang, 24, som lånas in från New York Islanders organisation. Detta skriver The Athletic-journalisten Arthur Stapl, vilket sedan Expressen rapporterade om under natten.

Ho-Sang anländer enligt uppgifter till NA till Örebro i dag lördag och kommer under dagen att presenteras och spela för klubben resten av säsongen.

Ho-Sang draftades i första rundan av Islanders 2014 och har setts som en stortalang men har inte lyckats få det definitiva genombrottet. Det har mest blivit spel i AHL. För Islanders står han noterad för 53 matcher och har där bokförts för 24 poäng (7+17).