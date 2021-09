Uppgifter: Kiese Thelin lämnar Belgien – klar för emiratisk klubb

I början av januari 2017 lämnade den svenska landslagsspelaren Isaac Kiese Thelin franska Bordeaux för nya äventyr i den belgiska storklubben Anderlecht. Fyra och ett halvt år har nu gått och efter flera utlåningar, till bland annat Malmö FF och tyska toppklubben Bayer Leverkusen, står det nu klart att 29-åringen fortsätter karriären på annat håll.

Under fredagseftermiddagen rapporterade nämligen SVT Sport att örebroaren är klar för den emiratiska klubben Baniyas. Enligt sajten anlände Kiese Thelin till Abu Dhabi mellan under natten till fredagen och genomgår just nu den obligatoriska läkarundersökningen.

Svensken var nyligen uttagen till Janne Anderssons landslag i VM-kvalet mot Spanien och Grekland. Inför mötet med Grekland fick 29-åringen tillåtelse att lämna samlingen för att förhandla med en klubb – men förhandlingarna lades på is. Nu ser alltså anfallaren ut att fortsätta karriären i Förenade Arabemiraten.