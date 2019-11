UPPGIFTER: Örebroaren klar för Melodifestivalen – då avslöjas artisterna

I morgon släppts alla artister till Sveriges största musiktävling: Melodifestivalen.

Men redan nu har Nöjesbladet avslöjat att Anna Bergendahl, som studerar i Örebro, kommer att vara med.

Bergendahl pluggar på Örebro universitet. Men har redan innan hon påbörjade sina studier en imponerande musikkarriär i ryggen.

2008 kom hon femma i Idol (och tävlade då mot mellovinnaren från 2016, Robin Bengtsson). Två år efter sin första tv-succé, 2010, vann hon melodifestivalen med låten "This is my life".

Men hon fick aldrig chansen att representera Sverige med bidraget i finalen. Bergendahl slogs ut redan i semifinalen.

Hon fick chansen att återupprepa succén även 2019 med låten "Ashes to ashes". Den tog sig vidare till final via andra chansen. I mellofinalen blev det sen en tiondeplats.

