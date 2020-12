Uppgifter till NA – han kan ta över efter Jansson i ÖSK: ”Linjemålvakt med bra reflexer”

Enligt uppgifter till NA är Mergim Krasniqi, 28, från Norrby IF, högaktuell för ÖSK.

Mergim Krasniqis moderklubb är Norrby IF i Borås, och där har han också varit relativt given mellan stolparna de senaste tre säsongerna.

2010 lånades han ut till Bollebygd i division 3. 2017 kom han tillbaka till Norrby, och gjorde Krasniqi debut i superettan i en 0–0-match mot Gais i april.

Sedan dess har målvakten varit ordinarie i Norrby, vaktat målet 116 gånger i superettan.

Det senaste tvåårsavtalet går ut 2020.

Fotbollssajten målvaktens.se gjorde en intervju med Mergim Krasniqi i oktober.

– Det har känts stabilt i år måste jag säga. Vi är ett av de lagen som släppt in minst antal mål. Bortsett från de fyra straffarna som jag släppt in, så är det drygt ett mål per match då vilket är helt okej.

Om sin spelstil säger han:

– Jag är en linjemålvakt, snabb och bra reflexer. Men superettan och elitfotboll kräver mycket mer än att vara linjemålvakt. Luftspel och positionering är minst lika viktigt.

Krasniqi mäter 1,87 i strumplästen, med målvaktsmått inte jättestor, och kan vara den som är tänkt att ersätta Oscar Jansson, som efter sju år i ÖSK nu deklarerat att han söker nya utmaningar.

Jake McGuire var backup till Jansson under 2020, men fick aldrig chansen att spela i allsvenskan. McGuire har kontrakt för en säsong till.