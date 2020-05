Ur krisen kan en ny era av fred och solidaritet komma

Ett mantra under coronautbrottet har varit att vi alla måste hjälpas åt att hindra smittspridning av omtanke om andra människor. Tänk om mantrat kunde breddas till att gälla all onödig död och allt lidande som orsakas av militära konflikter och sanktioner, vilka faktiskt grundas på mänskliga beslut? Virusutbrottet kunde bli början på en ny era av fred och internationell solidaritet. En viktig manifestation är att FN:s generalsekreterare Antonio Guterres manar till globalt eldupphör för att alla krafter gemensamt ska kunna bekämpa coronaviruset. Flera stora internationella militärövningar har redan ställts in eller skjutits upp på obestämd framtid, bland annat den enorma övningen Aurora 20 som skulle ha hållits i Sverige mellan 11 maj och 4 juni i år.

Kampen mot virus och vapen handlar om respekten för människoliv, som vi alla bör dela. Ett sätt för Sverige att manifestera en värdig hållning i detta avseende vore att skriva under och ratificera FN:s globala kärnvapenförbud, som har gett världen en historisk möjlighet att avsluta kapitlet om kärnvapen en gång för alla.

Mot effekterna av ett kärnvapenkrig skulle inte ens den bästa medicinska expertis hjälpa. Det skulle helt enkelt inte finnas någon ”kurva att plana ut”.

Elisabeth Mühlhäuser

Emilia Mühlhäuser

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens lokalförening Lund-Malmö och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Grupp för en Kärnvapenfri Värld