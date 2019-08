USÖ om 33-åriga kvinnans död: "Ser det som en oerhört tragisk händelse"

Nyligen avled en 33-årig kvinna från Askersund till följd av en förlossning på USÖ. Kvinnan och hennes make krävde att få föda med hjälp av kejsarsnitt, något som läkarna till en början motsatte sig. Först efter tolv timmars smärta opererades kvinnan och födde en frisk dotter, men komplikationer tillstötte och den nyblivna mamman avled drygt en vecka senare.

Maken har nu gjort en anmälan till Inspektionen för vårt och omsorg, Ivo.

Chefsläkare René Bangshöj vill inte uttala sig om det specifika fallet med hänvisning till patientsekretessen men säger att USÖ har påbörjat en internutredning av händelsen.

– Vi kommer att ta hand om den egenanmälan som familjen gjort samt göra en anmälan enligt lex Maria till Ivo, säger han.

Internutredningen innefattar hela vistelsens förlopp för den 33-åriga kvinnan på USÖ. René Bangshöj hoppas att den ska vara klar i nästa vecka.

– Då kommer jag att skicka in en lex Maria där det kommer att vara yttranden från i stort sett samtliga som varit involverade i patientens behandling under en given tid, förklarar Bangshöj.

Mödradödligheten i Sverige är mycket låg. Enligt Bangshöj handlar det om åtta–tio fall per år.

Har ni haft något liknande fall på USÖ under senare år?

– Jag kan inte påminna mig något inrapporterat fall härifrån Örebroregionen, säger Bangshöj.

Hur har personalen reagerat på den tragiska händelsen?

– Vi tar givetvis hand om de enskilda, men vi har också samtal i grupp kring det här.

Kommer ni att vidta några åtgärder?

– När något sådant här händer måste man få någon vecka att gå igenom och analysera händelseförloppet innan vi kan gå in på eventuella åtgärder. Det är det vi vill nå fram med vår utredning, att lära av det som hänt så att det inte händer igen, säger Bangshöj.

Vad kan Ivo vidta för åtgärder?

– De kan uttrycka vad vi bör ändra på och efter tre månader göra en inspektion för att se om vi åtgärdat efter deras förslag.

– Det var det som hände vid stängningen av förlossningen i Karlskoga. Där det var ett antal inspektioner i efterföljande förlopp efter ett lex Maria-ärende som mynnade ut i ett uttalande från Ivo. Det kan ju Ivo även uttrycka här, om vi inte åtgärdar det de eventuellt föreslår så kan de inte acceptera att vi hanterar en viss typ av patienter, konstaterar René Bangshöj.

