Utbilda samvetet för vårt gemensamma bästa

Skönt att komma i den vanliga rytmen igen efter ledighet i sommar. Nu är allt på väg in i sin vanliga form.” Känner du igen dig? Så uttrycker vi oss ofta inför en ny termin som ligger framför. Efter sommarens ledighet och möjligen brist på struktur och fasta tider, framstår hösten och den nya terminen som ordning och trygghet. Livet behöver former. Vår kärlek och vårt arbete, vårt samhälle och vår tro behöver trygghet. Vi skulle splittras ut i allt och intet, om vi inte fick sätta gränser och säga att detta är vårt och mitt. Det finns ett stort behov i dag att finna en trygghet när alla former och ordningar rasar och förändras i en rasande takt. Men hur ordnar vi en trygghet i våra liv?

Det som förr var absoluta sanningar har ersatts av individens egna privata sanningar.

Etik är läran om moralen, människors handlingar och moraluppfattningar. Vad är moraliskt gott och ont? Vad är moraliskt rätt och fel? Vad utmärker en god människa? Genom en gemensam värdegemenskap utvecklas människor och växer, genom att tala sanning, respektera varandras integritet och människovärde.

Mycket har förändrats i vårt svenska samhälle. När man förr talade om gott och ont, talar man idag om sjukt och friskt. Frågorna om rätt och fel har ersatts av frågor om lämpligt och olämpligt. I kölvattnet av detta har språket förändrats. Skattesmitning kallas skatteplanering, ohederlighet för smidighet, omoral för ny moral. Det som förr var absoluta sanningar har ersatts av individens egna privata sanningar. Den högsta normen är nu välbefinnande. Hälsan är det viktigaste visade det sig när man senast gjorde en stor undersökning om det svenska folkets syn på livsfrågorna och trygghet. Den gamla frågan ”är det sant eller falskt” har ersatts med den mer kreativa frågan ”leder detta till fördelar eller nackdelar för mig.”

I Bibeln har ordet samvete fått en rikare och vidare betydelse.

Det verkar som att alla människor har en förmåga att dra slutsatser utifrån allmänna regler om rätt och orätt och tillämpa dessa i konkreta situationer. När vi talar om samvetet talar vi om förmågan att ta ett steg tillbaka från oss själva, och i ljuset av det man uppfattar som rätt och orätt kritiskt granska sina göranden och låtanden. I antiken stod samvetet enbart för det obehagliga medvetandet om egna felsteg. I Bibeln har ordet samvete fått en rikare och vidare betydelse. Där fungerar samvetet både bakåt och framåt. Den framåtsyftande funktionen är till för att ge vägledning om vad som är riktigt och hur man ska handla. Med hjälp av samvetet kan man också se tillbaka på sina handlingar och agera vittne för eller emot sig själv. Samvetet är ingen färdig moraltabell. Vi måste ständigt utbilda vårt samvete och tillsammans hitta gemensamma normer.

Sören Carlsvärd