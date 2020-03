Utegångsförbud i Indiana – men Marcus Ericsson tror superracet blir av: ”Ska vi bara köra ett enda race i år så är det Indy 500”

LÄS OCKSÅ: Marcus Ericssons visar upp sin nya racingsimulator – kör dubbla tävlingar på lördag: ”Som ett barn på julafton”

På onsdagsmorgonen infördes ett minst två veckor långt ”mjukt utegångsförbud” i Indiana, den amerikanska delstaten där Marcus Ericsson numera bor i en förort till huvudstaden Indianapolis. På republikanske guvernören Eric Holcombs order får invånarna nu bara lämna hemmet om de har ett samhällsviktigt arbete, för att handla mat, besöka sjukhus eller apotek eller för att motionera eller rasta husdjur. Allt som ett svar på coronapandemin, som enligt officiella uppgifter kostat 14 människoliv i delstaten där 477 personer testats positivt för covid-19.

Samtidigt har hela Indycarcirkusen, där många team har sin bas just i Indianapolis, redan stängt all verksamhet. De fyra första racen är inställda, all testkörning, även i vindtunnel har förbjudits fram till den 10 maj, och alla fabriker och högkvarter hålls stängda.

Ericsson rastar sin och sambons hund, cyklar och tar löprundor, men håller sig i övrigt inomhus vid sin nya racingsimulator.

– Det är inte lag på att man måste hålla sig inomhus, men de rekommenderar att man inte går ut, och jag försöker stanna inne så mycket som möjligt. Alla gym har stängt, så det blir väldigt mycket löpning just nu. Styrketräningen är lite svårare att bedriva eftersom alla gym har stängt och jag inte har något hemmagym, men jag har köpt en yogamatta och lite vikter i alla fall. Det är väntas tider, säger Ericsson på telefon till NA.

Indycar har ställt in racen i Saint Petersburg, Birmingham, Long Beach och Austin – alltså de fyra första på programmet. Nästa tävling som ännu inte flyttats är Indianapolis GP lördagen den 9 maj. Det racet utgör inledningen på den vanligtvis så festliga majmånaden i Indianapolis som helgen därpå fortsätter med kvalet till Indy 500 och – efter veckor av tidsträningar, musikfestivaler och kringevenemang – avslutas med Indy 500 söndagen den 24 maj, publikt sett världens största arenaidrottsevenemang med runt 300 000 åskådare på plats.

Men frågan är om något av det där kan bli av.

– Det man fått höra är att de fortfarande siktar på att kunna genomföra det, att det är fullt fokus på att de vill köra de datumen. Hur realistiskt det är, är jag för dåligt insatt för att kunna svara på. Men det känns väl inte supersäkert att det kommer att bli så, säger Ericsson.

– Men blir det inte i maj så kommer det säkert bli senare under året. Indy 500 måste köras, oavsett vilket datum det blir. Ska vi bara köra ett enda race i år så är det Indy 500. Allt beror naturligtvis på vad som händer i övriga världen, det ändras ju från dag till dag just nu, men när vi väl drar igång skulle jag tro att de kommer försöka lägga in så många race det går under de veckorna som återstår. Det kan säkert bli aktuellt med dubbelhelger som i Detroit på fler ställen, det skulle i varje fall jag tycka var en bra lösning.

Indy 500 har körts 103 gånger sedan premiären 1911 och bara ställts in för världskrigen (1917, 1918, 1942, 1943, 1944 och 1945).

I amerikansk press har det spekulerats i att årets tävling kan flyttas till Labor day-helgen i början av september. Totalt bestod Indycarkalendern av 17 race när säsongen startade, 13 återstår nu.

Så har andra racingserier hanterat coronakrisen

Formel 1: Racen i Australien och Monaco är inställda, racen i Bahrain, Vietnam, Kina, Nederländerna, Spanien och Azerbaijdzjan uppskjutna. Det är de åtta första av 22 planerade race. Preliminär säsongsstart är just nu Kanadas GP 12–14 juni.

Rally: Mexikos VM-rally förra helgen kortades för att teamen skulle kunna resa hem till Europa, och Argentinas, Portugals och Italiens VM-rallyn (det sistnämnda med Noraföraren Pontus Lönnström i JVM-klassen) är uppskjutna. Preliminär återstart av mästerskapet i Safarirallyt i Kenya 16–19 juli. Sydsvenska rallyt jobbar för att deras tävling, som är nästa deltävling i rally-SM, ska kunna köras enligt plan 22–23 maj.

Rallycross-VM: Spaniens och Portugals VM-deltävlingar uppskjutna. Det är de två första av tio planerade race. Preliminär säsongsstart är just nu Belgiens tävling 16–17 maj. Den tävlingen är sedan tidigare säsongsstart för EM-serien (med Lindesbergsföraren Philip Gehrman). SM ska starta i Höljes 23–24 maj enligt tidigare plan.

Långlopps-VM (WEC): 1 000-milesloppet i Sebring blev i mars blev inställt, sextimmars loppet på Spa den 25 april uppskjutet och Le Mans 24-timmars, som är stor final i mästerskapet, är flyttat från 13–14 juni till 19–20 september.

WTCR (med Karlskogaföraren Thed Björk Bang-Melchior): Försäsongstesterna i Spanien är uppskjutna och racen i Ungern och Tyskland inställda. För att upprätthålla målet om 20 race under säsongen har Ungerns två race flyttats till Spaniens tävling, där fyra race nu kommer att köras, och efter att Tyskland ställdes in har Portugals och Österrikes tävlingar utökats från två till tre race. Preliminär säsongsstart är just nu Slovakiens GP 6–7 juni.

STCC och Carrera cup Scandinavia: Ska starta på Ring Knutstorp 15–16 maj enligt tidigare plan, men arrangörerna har meddelat att de arbetar med en ”plan för eventuell omstrukturering av kalendern”.

Båtsportens formel 1 (med Fröviföraren ”Båt-Jonas” Andersson): Alla race är uppskjutna och en helt ny kalender kommer att presenteras senare, med start under andra halvåret 2020. Rent praktiskt innebär det hittills att Saudiarabiens GP i mars och Portugals GP i maj skjutits upp.

Moto GP: Qatars GP är inställt och Thailands, USA:s och Argentinas GP:n har flyttats till hösten. Preliminär säsongsstart är just nu Spaniens GP den 3 maj.

Speedway: Warszawas GP, VM-premiären, är uppskjutet till den 8 augusti (Örebroföraren Fredrik Lindgren kör VM). Preliminär säsongsstart är just nu Tysklands GP den 30 maj. Lag-VM är uppskjutet från maj till preliminära datum i september. Polska ligan har skjutit säsongsstarten från början av april till maj, i bästa fall, och brittiska ligan kommer inte komma igång förrän tidigast i mitten av juni. Svenska elitserien väntas komma med ett beslut om uppskjuten säsongsstart under torsdagen.

Enduro: VM-deltävlingarna i Portugal och Spanien är uppskjutna (preliminär säsongsstart i Italien 5–7 juni), EM-deltävlingarna i Italien och Ungern är uppskjutna (preliminär säsongsstart i Polen 27–28 juni), SM-premiären i Tibro är uppskjuten (preliminär säsongsstart i Östhammar 23 maj).

Motocross: VM-deltävlingarna i Itlaien och Tyskland är flyttade till sommaren. Två deltävlingar är redan körda, och säsongens ska preliminärt återupptas i Ryssland den 7 juni. Den amerikanska supercrosserien (med Örebroföraren Niclas Hallafors) har skjutit upp sina sju avslutande tävlingar på obestämd tid. SM ska starta i Ulricehamn 30–31 maj enligt tidigare plan.