Utgående kontrakt med 15 (!) spelare – men talangen skrev på för två nya år: ”Hoppas jag blir en viktig spelare för klubben”

Säsongen hann inte ens ta slut innan Kif Örebro började bygga för nästa.

Timmarna före avslutningen mot Linköping skrev juniorlandslagsanfallaren Sara Lilja-Vidlund, 18, på för två nya år i klubben.

– Jag trivs jättebra i klubben, allting känns jättebra här. Det är en bra miljö att utvecklas i, och så småningom kunna ta en startplats. Jag hoppas att jag blir en viktig spelare för klubben i framtiden, säger hon.

Lilja-Vidlund, som är fostrad i Karlskogaklubbarna Bråten och Rävåsen, kom till Kif inför fjolåret och gjorde då elva inhopp i elitettan som följts upp av 13 allsvenska inhopp i år – och till slut, i de tre sista omgångarna, också två matcher från start.

– Det känns som om jag tagit steg. Jag har fått mer speltid i år än förra året, trots att vi är en serie högre upp, och jag fortsätter att utvecklas, säger hon.

– Till nästa säsong behöver jag framför allt utveckla min fysik, bli lite starkare, så det blir mycket häng på gymmet i vinter. Annars handlar det mycket om att våga utmana och spela det spel jag är van vid från lägre nivå: Att springa i djupled och finta och greja. Och det känns som att vi har jättemycket utvecklingspotential som lag, med lite stolpe in tror jag det kan gå ruskigt bra nästa år.

Lilja-Vidlund är spelare nummer fyra att skriva på kontrakt med Kif över 2020 efter juniorlandslagsbacken Emma Östlund och finska A-landslagsspelarna Eveliina Summanen och Heidi Kollanen. Sportchefen Jonas Karlberg är förstås nöjd med att ha fått en fjärde signatur på plats, även om 15 spelare fortfarande har utgående kontrakt.

– Det är självklart att Sara blir viktig för oss framöver. Hon har inte fått så mycket speltid i år som jag hade hoppats, men man ser ändå att hon tagit stora kliv: I början av säsongen var hon rankad som femma–sexa i landslaget i sin ålderskull och nu är hon en av tre. Det är jättekul att kunna knyta upp henne för två år till, för vi tror och hoppas att det här är en framtida nyckelspelare för oss, säger han och fortsätter:

– Sara har inte varit given i startelvan i år, men hon är given när vi tittar på framtiden. På så sätt är hon minst lika viktig som många andra spelare i laget, redan nu. Och det är viktigt för klubben att kunna behålla den här typen av spelare, för det är absolut inte självklart – andra klubbar är också intresserade av våra spelare, och kanske framför allt de som är unga och på väg uppåt.

Lördagseftermiddagens allsvenska epilog hemma mot Linköping slutade alltså med 3–1-förlust, och Lilja-Vidlund blev utbytt mot Jonn Dahlberg vid ställningen 2–1 i 68:e minuten.

– Det var kanske inte vår bästa match i år, men jag tycker ändå att vi krigade för varandra. Vi låg kompakt i försvarsspelet och skapade chanser. Men Linköping är ett väldigt bra lag, utnyttjade våra misstag och straffade oss, säger hon.

Anfallaren avslutar säsongen med dubbellandskamper med F18-landslaget, borta mot Island 5 respektive 7 november. Kif fortsätter hålla igång till den 15 november innan spelarna får nästan två månader ledigt från den kollektiva träningen.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: –

Försvarare: Emma Östlund.

Mittfältare: Eveliina Summanen.

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021).

Klara förluster: Linnéa Svensson (back, Bröndby), Emma Lindén (mittfältare, uppehåll från fotbollen), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras).

Utgående kontrakt: Mimmi Paulsson-Febo (målvakt), Danielle Rice (do), Ann-Sofie Gripenberg (do), Maja Regnås (back), Emma Kullberg (do), Frida Abrahamsson (do), Sejde Abrahamsson (do), Lejla Basic (mittfältare), Ellen Karlsson (do), Jenna Hellstrom (do), Elin Bengtsson (do), Kayla Braffet (do), Jonna Dahlberg (do), Heather Williams (anfallare).

Utgående lån: Elin Rombing (mittfältare, inlånad från Eskilstuna).

Kif Örebro–Linköpings FC 1–3 (0–0)

Målen: 0–1 (54) Stina Blackstenius, 1–1 (56) Heather Williams, 1–2 (59) Mimmi Larsson, 1–3 (78) Stina Blackstenius.

Varningar: –

Domare: Sandra Österberg, Göteborg.

Publik: 628.

Kifs startelva: Danielle Rice – Frida Abrahamsson, Emma Kullberg, Emma Östlund (86) – Kayla Braffet (75), Elin Rombing, Ellen Karlsson, Heather Williams, Maja Regnås – Sara Lilja-Vidlund (68), Heidi Kollanen.

Avbytare: Jonna Dahlberg (68), Elin Bengtsson (75), Lejla Basic (86), Mimmi Paulsson-Febo (mv-res), Ann-Sofie Gripenberg (mv-res).