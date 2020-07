Utsatta stopptiden redan passerad när HIF kvitterade – ÖSK-managern kritisk: ”Inte hockey vi spelar”

På Olympia under torsdagskvällen dröjde det bara tre minuter innan ÖSK tog ledningen genom Erik Björndahl. Därefter tryckte hemmalaget Helsingborg på 87 minuter plus tilläggstid. Och det var just tilläggstiden som skulle bli avgörande eftersom kvitteringen inte kom förrän i den 95:e minuten.

– Först och främst är det tungt att tappa på övertid. Det är så tätt inpå så nu måste man få vara besviken. Sen blir det en lång bussresa hem som kommer att kännas ännu längre när vi släppte in mål i sista sekunden. Det är tufft, men det är den del av fotbollen. Ibland vinner man och ibland förlorar man, säger ÖSK:s manager Axel Kjäll.

Men faktum var att Helsingborg fick lite extra tid på slutet att jaga en kvittering. Fyra stopptidsminuter var aviserat från domarteamet, men när kvitteringen kom hade klockan gått över 94 med hela 36 sekunder.

– Den här extratiden dök upp från ingenstans. Det var inget byte på övertiden. Erik (Björndahl) går visserligen ner och får en skada, men det händer alltid på planen och vi har ingen som går in och hjälper honom. Visserligen ligger han i 27–28 sekunder, men det händer ju på planen hela tiden. Det är inte hockey vi spelar där man har effektiv tid. Det var jag väldigt överraskad över. Sen blir det dessutom övertid på övertiden för att vi fejkade ett byte och det är också så här... jag vet inte...

Det låter som att du är missnöjd med domarna?

– Antingen behöver jag lära mig reglerna, för när man sätter fyra minuter och sen adderar för skada... Det kanske är så att om det sker något litet på övertiden så ska man lägga till. Men i så fall ska ju övertiden i andra var 8–9 minuter och även i första skulle han behövt lägga till för vi hade spelare som låg ner skadade då med. Det får jag dubbelkolla och i så fall behöver jag läsa på bättre.

I övrigt var inte Kjäll särskilt nöjd med ÖSK:s insats.

– Egentligen är det enda som är bra i första halvlek vårt försvarsspel i sista tredjedelen. Sen i andra blir vi lite bättre. Sista 20–25 spelar vi ganska bra på resultatet och det känns som att vi har något bättre kontroll, samtidigt är det bara 1–0. Sett över 90 minuter är det ingen bra prestation, men det var nära att det räckte till tre poäng ändå.