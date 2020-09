Utspridd Vibydag och motorträff samtidigt i Vretstorp – tv: Toner från tornet i Viby

På gårdar och platser i Östansjö, Vretstorp och Viby var besöksmålen utspridda. En av platserna som bjöd in var Granelunds odlingar. Där fanns, förutom skörden till självplock, en massa kakor och tårtor i fikabuffén.

– Vi har haft öppet under söndagarna i sommar, och det här är en av de sista tillfällena för säsongen, sa Andreas Persson på Granelunds odlingar.

Självplocket har varit öppet hela sommaren.

– Vi sätter ganska mycket i omgångar, så här kan man skörda betor från maj och framåt. Just nu är det olika kål och sallad som är färdigt och det kommer finnas ett tag till, berättade .

Klockan tolv ljöd trumpetmusik från tornet i Viby kyrka. Det var Per Andersson som spelade. Inne i kyrkan ställdes två prästporträtt av tidigare kyrkoherdar i Viby kyrka, Andreas Stafhell, född 1675 och hans efterföljare Magnus Engzelius, ut. Engzelius var den som ansvarade för ombyggnaden av Viby kyrka på 1700-talet. Tornet är daterat till 1770.

Porträtten hänger vanligtvis i övre sakristian, som är kyrkoherde Benjamin Lundqvists arbetsrum. De är alldeles nyrenoverade, av konservatorn Gabor Paztor.

– Tidigare var de dammiga och smutsiga och såg ut som de var porträtterade i mörker. Men nu ser det ut som dagsljus. De kom bokstavligt talat fram ur skuggorna, sa Benjamin Lundqvist.

De hade avbildats av en så kallad konterfejare, som är ett gammalt uttryck för porträttmålare.

Under eftermiddagen höll Anne-Marie Lenander ett föredrag om prästerna.

I Vretstorp vimlade det av bilar av äldre modell. Det var arangörerna Rockabilly Cruisers från Kumla, som i samarbete med mc-klubben South Side mc i Vretstorp, bjudit in till eventet Poker road.

Bilarna började rulla vid tio från grusplanen vid Malms motor i Laxå och därefter tillämpades en corona-anpassad rullande start fram till klockan 13. Därefter skulle ekipagen ta sig till prisutdelningen i Hällabrottet via stationer Mullhyttan, Vretstorp och Hallsberg.

– Det är en tävling med olika uppdrag vid stationerna, och det går lite på tid men är ju inget räserrally. Själva resan är poängen, berättade Robin, en av arrangörerna.

En ganska dyster motorsommar har passerat, vilket har drabbat både mc- och bilfolk. Några av dem som längtat efter ett event var Daniel Nord och Stefan och Molly Söderman från Kristinehamn, som tagit sig till Laxå med sin brandbil från 1971.

– Vi ville bara komma ut och åka igen. Det här är första eventet som vi är med på i år, i stort sett allt har varit inställt, säger Daniel Nord.

I Vretstorp serverades alla Poker Road-deltagare hamburgare hos mc-klubben South side mc.

– Vi har ju ett gemensamt intresse av motorer, så därför samarbetar vi idag, berättade Roffe i South Side mc.

Klubben tycker att det är roligt att kunna arrangera något igen.

– Vi fick ställa in vårt årliga event Långaffelträffen i Vretstorpsparken, det kändes väldigt tråkigt. Så därför är det extra roligt att kunna ordna det här. Vi är mc-åkare, men delar ju motorintresset och många av oss har bilintresse också, sa Timo i South Side mc.

En av loppisarna som ordnades under lördagen var den utanför Ica Sojas. Trots att det regnade gick försäljningen bra.

– Det har varit mycket folk och vi är nöjda, men vi kanske plockar ihop lite tidigare än det var tänkt, sa Karin Lindberg Karlsson som sålde tillsammans med Miranda Karlsson.

Hör Per Andersson framföra "Somewhere over the rainbow" från kyrktornet i Viby kyrka under Vibydagen.