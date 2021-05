Utställning berättar om Vättern hela sommaren

Utställningen har sedan den producerades 2017 visats i Hjo, Jönköping och Karlsborg, och är en kombination av vackra foton och kunskap om Sveriges näst största insjö, dess djurliv och omgivning.

Kommunen lånar utställningen över sommaren från galleri Up on walls i Hjo. Den är ett samarbete mellan galleriet, Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och Hjo kommun i syfte att upplysa omvärlden om Vätterns unika egenskaper.

– Det vi får betala för är transporten och uppsättningen. För oss blir det här ett sätt att hålla liv i våra utställningar när vi inte kan ha verksamhet inomhus, i Sjöängens konsthall, säger kommunens kultur- och evenemangschef Daniel Eriksson.

All text på de 14 utställningsskärmarna är på svenska, engelska och tyska och dessutom finns en QR-kod i anslutning till texterna som leder vidare till mer information på webben.

– Vätterns geologi är speciell och det sätter sin prägel på allt liv i Vättern. Bottnarna är lika dramatiska som omgivande landskap. Stora volymer vatten blir isolerade på djupen, berättar Per Olsson på Galleri Up on Walls.

Vättern är en kall och klar sjö, med sikt upp till 15 meters djup. I sjön lever flera arter som är kvarlevor sen istiden då sjön blev isolerad som en insjö.

Up on Walls är ett galleri och designstudio som specialiserat sig på fotokonst och utställningsdesign, främst utomhus i det offentliga rummet. Genom åren har de jobbat med bland annat Naturhistoriska riksmuseet i både Sverige och Norge. IKEA, Kronbergs län, Statens fastighetsverk och Karlskrona stad.

– Grunden i alla utställningarsom vi kurerar och producerar är att det måste beröra ett angeläget och viktigt ämne. Vi samarbetar idag med världsfotografer och konstnärer som genom sina bilder berättarhistorier som angår oss alla, berättar Per Olsson.

Bilderna i utställningen är tagna av fotografen Zenna Holloway, som som under hela sitt liv fotograferat under ytan. Hon berättar om vattnets betydelse för liv.

Utställningen står i Askersund hela sommaren.