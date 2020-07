Utställning utomhus när ordinarie utställning ställdes in - "Vi kände att något måste vi göra denna sommar"

Utomhus på området Bryggeriet i Nora har ett antal skulpturer och installationer ställts fram den senaste tiden. Dessa verk ingår i utomhusutställningen som fått namnet Övergående.

– Den inomhusutställning som vi planerat hette Återträda. Den skulle handla om att stanna upp i tillvaron, om betydelsen av vilan, och vi har ju hamnat i en sådan situation idag som gör att vi måste stanna upp.

– När vi bestämde att vi gör en utomhusutställning istället valde vi namnet Övergående. Vi befinner oss i en annorlunda tid som är övergående.

Sedan en tid står nu flera konstverk monterade på olika platser runt om på området Bryggeriet. Utställningen pågår alltså för fullt. Någon invigning har inte skett och ska inte heller ske.

– Vi vill ju inte samla folk i större grupper. Istället har vi berättat om utställningen via vårt Instagram-konto och nu har vi även tagit fram en broschyr som berättar om utställningen och om konstnärerna och deras verk.

Patrik Bäck är en av konstnärerna som skulle ha deltagit i sommarutställningen i år med ett antal naturmålningar. Nu har han istället byggt en skulptur som är med i utomhusutställningen. Verket heter Vågen.

– När jag pluggade i San Diego skapade jag en skulptur av en våg i ett mindre format. Sedan har denna våg med sina former och sin energi följt med mig, berättar Patrik.

– Och när Maline bad mig göra ett verk till utomhusutställningen här så ville jag testa att göra Vågen i ett stort format.

På tisdagen ställdes Patriks skulptur Vågen ut på gräset vid Bryggeriet. En stor träkonstruktion i form av en våg.

– Jag tog även med mig en av de tavlor jag skulle ha visat i sommarutställningen, Skogsvy 53.

Den tavlan visas nu via en fönsterruta från Bryggeriet. Besökaren kan alltså stå utomhus och titta på konstverket in i huset via ett fönster.

På tisdagen installerade även keramikern Bi Berg sitt konstverk "Av jord är du kommen". I gruset syns en fot, en hand och en rumpa sticka fram upp ur jorden.

– Verken är skapade av lera från jorden. Jag har tänkt mycket på livet och döden i dessa coronatider. Och vi lever ju av jorden och vi ska alla tillbaka till jorden igen någon gång, säger Bi.

Nora Art har en samtida konstutställning varje sommar.

– Sommarutställningen är vår stora grej varje år från slutet av juni till början av augusti. Den brukar locka mellan 3000-4000 besökare varje sommar, berättar Jan Olsson, ordförande i Nora Art.

När årets utställning ställdes in började föreningens medlemmar fundera på vad man kunde göra istället.

– Vi visste att något vill vi göra. Beslutet att göra en utomhusutställning växte fram successivt. Det blev en spontan och opretentiös utställning som vi gett namnet Övergående.

Någon exakt tidsgräns för hur länge utställningen pågår har inte satts. Just nu ingår cirka tio verk men fler verk kan eventuellt tillkomma framöver.

I programbladet finns en QR-kod som guidar besökarna runt i utställningen via en Google-karta. I programbladet reflekterar dessutom Kerstin Simberg, styrelseledamot i Nora Art, om att vara 70-plus och leva i det övergående.

Om Nora Art:

Nora Art är en ideell förening vars syfte är att skapa och driva kulturella mötesplatser för den samtida konsten och vara en aktör i länets konstutveckling. Några av de platser som föreningen har skapat konsthändelser på är Hammarbackens hembygdsgård, Pumphuset i Lindesberg och ett satellitevenemang till Art Screen Fest i Måltidens Hus i Grythyttan. Nora Art har sitt ursprung i Åkerby skulpturpark. Konstparken avvecklades 2009 då fastigheten bytte ägare. I samband med flytten från Åkerby bytte föreningen namn till Nora Art och skänkte samtidigt cirka 25 skulpturer till Nora kommun.

Läs mer på norart.se och på Instagram: @nora_art_bergslagen.